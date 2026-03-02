Výsledky prípravných zápasov v amatérskom futbale (28. február a 1. marec)

Zimná príprava pomaly vrcholí, čoskoro sa začínajú aj nižšie súťaže po celom Slovensku. Cez víkend sa zase hrali desiatky prípravných stretnutí.
Sportnet prináša sumár výsledkov za víkend.
Výsledky prípravných zápasov (28. februára a 1. marca)
Rimavská Sobota - Brezno 4:5
Lučenec - Medzev 0:1
Martin – Višňové 4:4
Vysoké Tatry - Stropkov 1:9
Nová Dedinka - Zlaté Moravce B/U19 17:0
Námestovo - Námestovo U19 10:1
Osrblie - Fiľakovo 4:3
Vranov nad Topľou - Sobrance 2:1
Spišská Nová Ves - Spišské Podhradie 4:0
Kysucké Nové Mesto – Krásno nad Kysucou 4:0
Hlubina - Bytča 3:1
Kalinovo - Málinec 2:1
Lokomotíva Košice - Kechnec 6:0
Nová Baňa - Podkonice 0:4
Raslavice – Ľubotice 2:0
Bardejov – Medzilaborce 2:1
Lipany – Gerlachov 7:4
Kokava nad Rimavicou – Valaská 7:1
Rožňava – Jelšava 9:2
Pohranice – Neverice 3:8
Slavošovce – Lubeník 1:4
Stará Bystrica – Radoľa 4:2
Olováry – Tornaľa 7:2
Dubovce – Stráže 1:2
Veľké Bierovce-Opatovce – Potvorice 4:5
Turčianska Štiavnička – Likavka 7:4
Liptovský Ján – Hubová 3:4
Batizovce – Východná 6:5
Madunice – Horná Streda 2:1
Huncovce – Spišská Stará Ves 3:2
Červený Kameň – Trenčianska Teplá 8:1
Borský Mikuláš – Kostolné 5:2
Letničie – Bíňovce 6:1
Veľká Paka – Malé Dvorníky 5:2
Láb – Devínska Nová Ves 0:2
Petrova Ves – Popudinské Močidľany 11:1
FC Nitra – NŠK Bratislava 6:2
Želiezovce – Veľký Krtíš 4:4
Nižný Hrušov – Vranov nad Topľou U19 4:5
Kvašov – Nemšová 2:2
Kopčany – Rybky 4:2
Beša – Bardoňovo 2:1
Jasenov – Pakostov 3:3
Dolný Hričov – Hôrky U19 2:2
Poproč – Dvorníky-Včeláre 7:4
Ladce – Predmier 5:1
Čierny Brod – Horné Orešany 0:10
Hliník nad Hronom – Diviaky 6:2
Veľké Ripňany – Alekšince 2:3
Horná Krupá – Ivanka pri Dunaji 0:0
Vrútky – Kláštor pod Znievom 2:3
Plavecký Štvrtok – Veľké Leváre 6:1
Ľubica – Hôrka 5:3
Kolárovo – Hurbanovo 3:1
Čáčov – Smolinské 4:4
Poltár – Látky 4:4
Pruské – Kvašov B 4:3
Čechynce – Veľký Kýr 2:1
Levice – Partizánske 7:1
Pastuchov – Orešany 2:2
Prašice – Koniarovce 3:10
Krušovce – Veľké Bedzany 6:1
Ludanice – Veľké Ripňany 3:1
Bojná – Kovarce 1:4
Klatová Nová Ves – Práznovce 5:1
Dolné Lefantovce – Lužianky 2:4
Jacovce U19 – Veľké Dvorany 5:3
Sabinov – Čaňa 1:3
Svätý Anton – Štiavnické Bane 5:5
Geča – Sokoľany 7:1
Neded – Pribeta 7:3
Pezinok-Cajla – Vinosady 2:2
Dlhé Pole – Štiavnik 4:1
Trakovice – Veľká Mača 4:2
Sklabiná – Dudince 2:4
Jelka – Tomášov 2:4
Michal na Ostrove – Lehnice 2:9
Jahodná – Veľké Úľany 2:4
Okoličná na Ostrove – Kameničná 10:0
Dolný Štál – Mostová 3:3
Šúrovce – Pusté Sady 12:0
Príbelce – Šahy 2:3
Pusté Úľany – Reca 4:3
Čenkovce – Mliečno 7:1
Dolné Dubové – Brestovany 1:10
Igram – Chorvástky Grob 2:1
Staškov – Oravská Jasenica 1:3
Palárikovo – Vlkas 1:1
Slovenský Grob – Janíky 4:2
Michalová – Beňuš 2:6
Bory – Kalinčiakovo 1:4
Orlová – Čadca 0:5
Závažná Poruba – Oravské Veselé 1:0
Fintice – Kendice 1:0
Zemné – Číčov 8:1
Svätý Peter – Chotín 5:2
Úľany nad Žitavou – Šrobárová 2:6
Plavé Vozokany – Čechy 2:6
Andovce – Dedina Mládeže 5:1
Volkovce – Kalná nad Hronom 2:1
Dvory nad Žitavou – Nitrianske Hrnčiarovce 1:0
Lipová – Žitavany 1:6
Kolta – Dedinka 1:2
Bešeňov – AC Nitra 1:3
Svodín – Obid 8:0
Veľký Cetín – Dolná Streda 6:3
Pata – Sereď 0:1
Čunovo – Vysoká pri Morave 6:0
Holíč – Závod 5:4
Ptičie – Kochanovce 4:1
Nižná Sitnica – Sačurov 4:1
Štúrovo – Sárisáp 1:1
Lovčica-Trubín – Banská Štiavnica 0:1
Halič – Santrio Láza 3:5
Vidiná – Dolná Strehová 1:8
Marcelová – Zlatná 5:0
Nesvady – Tvrdošovce 0.4
Dolný Ohaj – Komjatice 3:3
Mezőörs – Imeľ 4:1
Vydrany – Sokolce-Brestovce 5:1
Komoča – Topoľníky 2:1
Šurany – Močenok 1:2