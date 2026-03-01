Šláger v Žiline nebol o futbalovej kráse. Spravodlivá remíza, zhodnotil Faško

Zápas pod Dubňom, v ktorom domáca Žilina remizovala s Dunajskou Stredou, mal všetky lákadlá, ktoré v prebiehajúcom období môže duel top tímov Niké ligy mať.
Očakávali sa góly, keďže oba tímy preferujú ofenzívny futbal, počasie bolo takmer už jarné, marketing MŠK zabezpečil sprievodný program, no napriek všetkému prišlo na tribúny žilinského štadióna len niečo málo cez dvetisíc fanúšikov.
A tí napokon odchádzali mierne sklamaní, pretože pod Dubňom platný gól nepadol. „Hralo sa na ťažkom teréne, takže dnes to napokon nebolo o futbalovej kráse,“ povzdychol si žilinský obranca Filip Kaša.
V minulosti pôsobil aj na Žitnom ostrove: „Z remízy som sklamaný, smerom dozadu sme súpera prakticky k ničomu nepustili, smerom dopredu nám akoby chýbala energia. A gól, ktorý sme dali, nám napokon VAR neuznal.“
Kaša komentoval situáciu z 55. minúty, keď Marko Roginič pekným centrom našiel v strede šestnástky hostí osamoteného Michala Faška a ten netradične hlavou otvoril skóre zápasu.
Následne gól pomerne dlho preveroval VAR a pre postavenie mimo hry v podaní Chorváta Roginič presný zásah neplatil.
„Čo už s tým narobím, rád by som dal gól, ale myslím si, že remíza bola dnes vcelku spravodlivá. Tri alebo štyri minúty sme sa pozerali na rozhodcu, verili sme, že gól bude platiť.
Nakoniec to tak nebolo. Nič sa však nedeje, ideme ďalej. Čaká nás nadstavba, v nej už len silní súperi a my musíme dokázať svoju kvalitu,“ poznamenal po zápase najlepší ligový strelec Faško.
VIDEO: Zostrih zápasu Žilina - DAC
Po dlhšom čase sa na žilinskom trávniku ukázal Matúš Kmeť, ktorý počas zimnej prestávky posilnil Dunajskú Stredu.
„V zápase som sa cítil výborne a som šťastný, že mám trénerovu dôveru. V každom zápase chcem odovzdať maximum pre môj tím. Aktuálne som mal výpadok, keďže sa v zime riešil môj nový klub. Začal som hrávať na krídle a je na čase, aby som už pridal aj nejaké body,“ skonštatoval odchovanec Ružomberka.
Tie mohli prísť aj pod Dubňom, pretože Kmeť patril medzi najlepších hráčov DAC a zahrával aj štandardné situácie.
„Teší ma, že môžem zahrávať štandardky, máme výborných hlavičkárov, takže skôr či neskôr nejaké asistencie určite prídu,“ dodal.