Treťoligista už nebude farmou ligového tímu. Jediná dedina medzi mestami má nového trénera

Spoznal množstvo priateľov či už v podobe hráčov, manažmentu, funkcionárov, ale aj ľudí, ktorí nás podporovali v našej práci a v samotných zápasoch. Vždy sa do Kalinova budem rád vracať ako priateľ a fanúšik kalinovského futbalu. Ďakujem,“ zneli slová odchádzajúceho trénera.

„Snažil som sa hráčom a ľuďom v štruktúrach klubu odovzdať čo najviac mojich skúseností a ponímanie futbalu ako takého. Tieto dva roky mi dali mnoho do môjho nielen trénerského, ale aj osobnostného rastu. Spoznal som veľa skvelých ľudí, zažil mnoho krásnych situácií a momentov, či už futbalových alebo nefutbalových.

„Bola to neočakávaná ponuka, mal som pokračovať v Tomášovciach. Tým, že prišla táto možnosť z tretej ligy, som sa rozhodol vyskúšať to. Je to pre mňa výzva,“ uviedol pre Sportnet Karásek.

Tomášovce pod jeho vedením postúpili zo šiestej do piatej ligy a v nej v uplynulej sezóne ako nováčik obsadili výborné druhé miesto.

Napriek tomu sa mužstvo neprihlásilo do V. ligy Juh SsFZ a budúcnosť mužského futbalu je v obci otázna.