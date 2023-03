Lyže vymenila za kopačky. Odchod do zahraničia bude nevyhnutný, priznáva najlepšia futbalistka

Propagovať ženský futbal sa snaží Grassroots SFZ. Uplynulý týždeň v Senci vyhlásil mená najlepších hráčok na Slovensku. Kategóriu do 17 rokov vyhrala futbalistka ŠK Slovan Bratislava ANETA SUROVÁ (17).

Veľmi pozitívne. V nominácii bola veľká konkurencia a som rada, že práve ja som si mohla prevziať prestížnu cenu. Je to moje prvé veľké ocenenie. Vďaka nemu mám ešte väčšiu motiváciu pracovať na sebe a zlepšovať sa.

Nedávno ste sa stali najlepšou futbalistkou Slovenska do 17 rokov. Ako to vnímate?

Zavolali mi zo Slovenského futbalového zväzu. Keď som sa dozvedela, o čo ide, bola som veľmi šťastná. Celá rodina sa teší so mnou. Prišlo mi množstvo gratulácií od kamarátov, spoluhráčok a samozrejme rodinných príslušníkov. Rodičia boli nesmierne pyšní a šťastní, pretože ma vo futbale podporujú odmalička, za čo im patrí veľká vďaka.

Radím tam práve toto ocenenie futbalistky Slovenska do 17 rokov. Vážim si tiež to, že od pätnástich rokov som v reprezentácii a momentálne aj v tíme Slovenska WU19.

V budúcnosti by som chcela okúsiť zahraničnú ligu a zahrať si v Lige majstrov. Mojím veľkým cieľom je nominácia do reprezentácie žien.

Kto vás priviedol k futbalu? Ako brali doma, že sa chcete stať futbalistkou?

Začala som už v škôlke. Odmalička som si viac rozumela s chlapcami, s ktorými som hrávala. Tam to celé začalo.

Najskôr som súťažne lyžovala, no v dvanástich rokoch som sa definitívne rozhodla pre futbal. Rodičia boli veľmi radi, pretože videli, že ma to napĺňa. Vždy ma podporovali v tom, čo ma baví a ja si ich za to vážim.