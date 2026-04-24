Slovan má majstrovský titul na dosah. Nitra znovu neuspela, i keď dvakrát viedla

Tipsport liga - 4. zápas finále
HC Slovan Bratislava - HK Nitra 4:3 pp a sn (0:0, 1:2, 2:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 27. Takáč (Acolatse), 44. Elson (Dmowski, Bačik), 57. Varga (Takáč, Královič), rozhodujúci nájazd Královič – 22. Lawrence (Jackson, Graham), 36. Lacka, 46. Lawrence (Jackson)
Rozhodcovia: Stano, Jobbágy – Durmis, Gegáň, vylúčení: 2:4 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:1,
Diváci: 10 055 (vypredané)
Slovan: Janus – Královič, O'Connor, Acolatse, Bačik, Turan, Maier, Ličko, Černák – Varga, Marcinko, Takáč – Pecararo, Elson, Dmowski – Petriska, Jendek, Solenský – Bondra, Peterek, Nijhoff
Nitra: Ferguson – Osburn, Mezei, Graham, Bača, Vitaloš, Stacha, Bajtek, Kalman – Paulovič, Krištof, Buček – Jackson, Lawrence, Passolt – Lacka, Čederle, Okoličány – Hrnka, Chrenko, Turanský
/stav série: 3:1/
Hokejisti Slovana Bratislava zvíťazili aj vo štvrtom finálovom dueli play off Tipsport ligy 2025/2026.
Na domácom ľade zdolali v piatok HK Nitra 4:3 po nájazdoch, rozhodujúci gól strelil Tomáš Královič.
V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa tak ujali vedenia 3:1 a na zisk titulu potrebujú zvíťaziť už len v jednom zápase. Rozhodnúť môžu už v piatom dueli v nedeľu 26. apríla o 18.00 h v Nitre.
VIDEO: Zostrih zápasu Slovan Bratislava - Nitra
V piatkovom zápase išli do vedenia v druhej tretine, keď Joshua Lawrence v presilovke prekonal Janusa.
O päť minút neskôr vyrovnal Samuel Takáč, ale v tej istej tretine skóroval v oslabení Jakub Lacka. Slovan potom vyrovnal v tretej tretine zásluhou Turnera Elsona, ale Lawrence svojim druhým gólom v zápase opäť potešil svoj tím.
Tri minúty pred koncom však Varga v presilovke vyrovnal a poslal duel do predĺženia. V ňom mal Slovan prevahu, ale rozhodnúť museli až nájazdy a v nich boli zručnejší domáci.
Hlasy po zápase
Tomáš Surový asistent trénera Slovana: „Som rád, že sme sa nevzdali. Takáč nás zachránil v nájazde, Královič to potom rozhodol. Jaro Janus to zavrel a sme radi. V predĺžení sme mali viac šancí, ale som rád, že sme to napokon zvládli.“
Andrej Kmeč, tréner Nitry: „Vyrovnaný zápas, ktorý rozhodol jeden nájazd. Nehrá sa na keby. Mali sme tam veci, kedy sme to mohli rozhodnúť, nedali sme. Aj jedno aj druhé mužstvo malo šance, pozitívne je, že sme boli stále v zápase. Negatívom je, že sme to nezvládli.“
VIDEO: Najnovší diel podcastu Hokejový BOSS