Vyhrali 10:0, v Lotyšsku prekonáva rekordy. Sparta je favorit, ale chceme sa presadiť, vraví Guľa

V sezóne 2016/2017 doviedol MŠK Žilina k majstrovskému titulu, výsledkom jeho práce sú dnes svetoví hráči ako Milan Škriniar či Dávid Hancko.
ADRIÁN GUĽA (50) neskôr trénoval českú Viktoriu Plzeň či poľskú Wislu Krakov.
V lete 2024 sa rodákovi z Novák naskytla nečakaná príležitosť, viesť cyperský klub Apollon Limassol. Štvornásobný majster Cypru podával pod jeho vedením solídne výkony, no klub s ním spoluprácu nepredĺžil.
Guľa však bez práce dlho nezostal, po mesiaci po ňom siahol ambiciózny lotyšský klub Riga FC.
V hlavnom meste Lotyšska je Slovák mimoriadne úspešný, jeho klub je na čele súťaže a v Konferenčnej lige to dotiahol až do play off, v ktorom narazí na českú Spartu Praha.
Vyradili ste gruzínsky tím Dila Gori a izraelský Beitar Jeruzalem. V play off Konferenčnej ligy si zahráte proti Sparte Praha. Ako vnímate žreb tretej európskej pohárovej súťaže?
Samozrejme, že sa teším, pretože Sparta je veľká značka a silný klub. Pre mňa a môj slovenský realizačný tím to bude výzva.
Na druhej strane si však uvedomujeme, o aký silný kaliber sa jedná. Našim snom je ísť ďalej, ale vieme, s kým máme dočinenia.
Žreb vám mohol prisúdiť aj herne prijateľnejšieho súpera.
Toto je play off Konferenčnej ligy, takže už nie je šanca naraziť na slabého súpera. Ideme si to však užiť a zabojovať.
Na jednej strane sa teším, no na druhej sme pokorní. Vieme, že nás čaká náročný dvojzápas.
Na úvod budete hrať vonku. Je to pre vás výhoda, alebo práve naopak?
Je to dané a nejako sa v tom nevŕtam. Prvý zápas hráme vonku a hotovo.
Samozrejme vieme, že v domácom prostredí máme silu, čo sme potvrdili proti Dila Gori i Beitaru Jeruzalem. Verím preto, že na Sparte uhráme priaznivý výsledok a potom sa to pokúsime doma zlomiť.
VIDEO: Postup Riga FC cez Dila Gori
Proti vám bude stáť kanonier a kapitán Sparty Lukáš Haraslín, ktorého ste viedli v reprezentácii to 21 rokov.
Na to sa osobne teším. So Šulom sme v kontakte nielen pre tento zápas, ale, keď niečo treba, pomáhame si.
So Šulom sme spolupracovali v 21-tke a dnes je kapitánom Sparty a slovenským reprezentantom. Nielen na neho si však musíme dávať pozor.
Miernym favoritom bude Sparta. Čím by ste ju mohli zaskočiť?
Sparta bude veľký favorit. V predchádzajúcich kolách sa nám podarilo postúpiť vďaka fyzickej pripravenosti, kondícii a intenzifikácii hry. Uvidíme, do akej miery nám to bude stačiť na takého súpera ako Sparta, ale chceme stavať na našich parametroch hry.
Vychádzať chceme z našich parametrov, teda rýchly prechod do útoku a dúfam aj kvalitný pressing. Určite to nechceme všetko otvoriť.
Verím, že pre Spartu budeme nepríjemný súper.
Využijete aj svoje skúsenosti z Plzne, v ktorej ste pôsobili v rokoch 2019 až 2021 a s ktorou ste Spartu trikrát zdolali?
Trikrát sme vyhrali, čo je fajn, ale nebudeme z toho vychádzať. Pretože toto je iný klub a k dispozícii mám iných hráčov.
Jediné, čo budem chcieť hráčom priblížiť je atmosféra, keď 17-tisícový štadión extrémne podporuje domácich. Na to sa musíme pripraviť.
Vraj aj vy ste boli kandidátom na trénera Sparty?
Prebehlo to v médiách, takže to nie je žiadne tajomstvo. Sedeli sme s Tomášom Rosickým a absolvovali sme obohacujúce stretnutie.
Pre mňa je česť, že uvažovali o mojom mene a mojom realizačnom tíme.
Nakoniec ste sa usadili v Rige, kde ste dva mesiace po sebe boli označený za najlepšieho trénera ligy. Už ste v hlavnom meste Lotyšska naplno usadený?
S úspechov sa veľmi teším. Víťazstvo je dôležitý liek na všetko. Športový výsledok je palivo nielen pre hráčov, ale aj trénerov.
V aktuálnej sezóne sme prekonali klubový rekord, keď sme vyhrali 15 zápasov za sebou.
Do toho sme v minulom zápase prekonali strelecký rekord, keď sme v pohári zdolali druholigový tím Riga Mariners 10:0.
To, že som bol ocenený za trénera mesiaca je tiež fajn. Vsádzam však na tímovú prácu, bez hráčov a realizačného tímu by som to nedokázal, takže to je aj ich zásluha.
Darí sa nám, preto sa teším, že postupujeme aj v Európe. Teším sa, ale som ostražitý. Keďže očakávania sú vysoké, pracujeme na maximum.
Na čele najvyššej lotyšskej súťaže máte trojbodový náskok pred tímom RFS a potom je dlhá priepasť. Je to váš jediný konkurent v boji o titul?
Áno, karty sú jasne rozdané a rozhodne sa v druhej polovici súťaže. Máme trojbodový náskok, ale musíme si dávať pozor, pretože náš súper dlhodobo potvrdzuje svoju kvalitu nielen herne, ale i výsledkovo.
Minulý rok si zahral v skupinovej fáze Európskej ligy, porazil doma Ajax Amsterdam či remizoval s Anderlechtom. Teraz bojuje o skupinu Konferenčnej ligy, takže vieme, aký silný protivník proti nám stojí.
V Lotyšsku sa hrá systémom jar – jeseň. Ako ste sa s tým dokázali vysporiadať?
Zažívam to prvý raz, ale, keď ste v deji, nevnímate to ako veľkú zmenu. Kalendár je špecifický, keď v našich končinách hráči oddychujú, tu sa hrajú ostré zápasy.
Najväčšia zmena je pre mňa v tom, že v zimných mesiacoch sa všetky zápasy musia hrať na umelých trávach. A je jedno, v akej kondícii máte trávnik, také sú pravidlá.
V lotyšskej lige musíte mať na ihrisku minimálne troch Lotyšov, ako sa s týmto vyrovnávate?
Naši chalani sú reprezentanti, takže majú svoju kvalitu. Všetkých troch brankárov máme Lotyšov a potom to sú obranca, stopér, krídelní a stredoví hráči.
Máme to fajn pokryté, pretože klub dbá na to, aby sme mali tých najlepších Lotyšov.
Riga FC je kvalitný klub s kvalitnými hráčmi, preto nás láka výzva ukázať sa aj na medzinárodnom trhu.
Majú šancu dostať sa do Rigy aj hráči zo Slovenska? Sledujete niekoho?
Je tu Brian Pena, ktorý hral za Michalovce a Abdulrahman Taiwo, ktorý pôsobil v Spartaku Trnava.
Sú to chalani, ktorí v slovenskej lige ukázali svoju kvalitu, takže do Lotyšska sa môžu dostať aj hráči zo Slovenska.
Čo však vnímam pána majiteľa, orientuje sa na hráčov z Južnej Ameriky a krajín ako Brazília, Kostarika, Peru či Argentína.
A potom to sú africké štáty ako Kamerun, Senegal či Nigéria.
Nehovorím, že hráča zo slovenskej ligy neurobíme, ale skôr to bude niekto zo spomínaných krajín.
Aká je kvalita najvyššej lotyšskej súťaže? Dá sa porovnať s Niké ligou?
Nerád porovnávam. Čo sa týka Slovenska, je to obrovský rozdiel čo sa týka infraštruktúry. Slovensko má jednoznačne lepšie štadióny, čo celkovo vplýva aj na zázemie v kluboch a kvalitu hráčov.
Intenzita hry je vyššia na Slovensku, takže slovenská liga je kvalitnejšia ako lotyšská.
Kluby ako Riga FC a RFC by však boli tímom zo Slovenska konkurencieschopné.
Sledujete aj váš materský klub FC Baník Prievidza, ktorý postúpil do tretej ligy a netají sa smelými ambíciami?
Samozrejme, že áno, držím mu palce. Novým majiteľom je môj bývalý zverenec Dávid Hancko a poznám aj jeho otca Jána, vychádzame spolu veľmi dobre.
Viem, že Juraj Kucka sa chce po zranení vrátiť do Prievidze a veľmi mu to prajem.
Môj kolega Peter Argyusi tam má syna, takže Prievidzu máme pod drobnohľadom.
Trénerom je môj bývalý zverenec Filip Hlohovský, ktorý hneď v prvej trénerskej sezóne zaznamenal postup.
Je jedno, o akú ligu sa jedná, vyhrať akúkoľvek súťaže chce hráčsky a trénerský kumšt.
Váš bývalý zverenec Dávid Hancko odohral prvý súťažný zápas za Atlético Madrid, v ktorom Atléti podľahli Espanyolu Barcelona 1:2. Sledovali sto to?
Keďže pochádzam z rovnakého mesta a viedol som ho, som za neho veľmi rád. Je to krásny príbeh chlapca, ktorý to z malej obce dotiahol do svetového futbalu. Som šťastný, ako sa jeho kariére rozvíja. Obrovský rešpekt pred ním.
Najskôr mal prestúpiť do saudskoarabského Al Nassr, no nakoniec odišiel do vysneného klubu. Ako ste to vnímali?
Dotklo sa to každého, kto Dávida pozná a praje mu. Najskôr to bolo zvláštne, no dopadlo to dobre. Veľmi som sa potešil správe, že to nakoniec nebude Al Nassr, ale Atlético Madrid, o ktorom sníval dlhodobo.
Vysníval si to a podarilo sa mu to. I keď s menšími komplikáciami.
Mňa ako jeho bývalého trénera to hreje pri srdci. O to viac, že máme spolu nadštandardný vzťah a sme si blízki hodnotami aj názormi.