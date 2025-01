Adrián Guľa pre Sportnet: Podmienky v Rige sú neskutočné. Je to pre mňa veľká výzva

Aj ja som mal ako hráč, kedysi dávno, možnosť sem prestúpiť. Vtedy to nevyšlo, ale vrátil som sa sem ako tréner. Asi to tak malo byť.

Nikdy som to nezažil, ale zrejme nie. Je to pre mňa novinka, ktorú si rád vyskúšam.

V sezóne 2016/2017 ste boli majstrom Slovenska s MŠK Žilina. Sledujete pôsobenie tohto klubu? Koncom januára proti sebe odohráte prípravný zápas.

Stretnutie bolo dohodnuté už dávno. Keď som pôsobil v Žiline, hral som proti Rige, títo súperi sa spolu stretávajú pravidelne.

So Žilinou som spätý, aj keď som bol na Cypre, hrali sme proti sebe. Samozrejme, že to bude pre mňa špecifický zápas, na ktorý sa veľmi teším.

Konfrontácia s mužstvom ako Žilina nám pomôže a nastaví nám zrkadlo, kde sa nachádzame. Bude to ťažký zápas, ale v príprave takéto potrebujeme.

Žilina v tejto sezóne bojuje o majstrovský titul. Má kvalitu na to, aby Slovan predbehla?

Slovan čakajú náročné zápasy v Lige majstrov, takže možné to určite je. Klub rozhodne cíti hlad po úspechu a určite si ho zaslúži.

Ako vnímate, že viacerí mladí hráči zo Žiliny sa v zahraničí nepresadili a vrátili sa spať. Odišli priskoro? Vaši bývalí zverenci ako Milan Škriniar či Dávid Hancko to naopak dokázali a hrajú na svetovej úrovni.

Je to individuálne. Milan a Dávid sú absolútna špička, no potom sú tu chlapci, ktorí musia vytrvať a viac si prežiť medzinárodnú konfrontáciu. Vieme, ako to chodí v zahraničí, dostanete jednu, dve šance a musíte sa ukázať. Na hráčov je vyvíjaný veľký tlak, takže sa môže stať, že to nevyjde.

Samuel Mráz sa vrátil, ale opäť vystrelil v Poľsku. Všetko chce čas. Ja som hrdý na chlapcov, bývalých zverencov, ktorí to dotiahli na top úroveň. Vážim si však aj tých, ktorým to nevyšlo.