Dal im dva góly, tak ho oslovili s ponukou. Po jeseni je najlepší strelec klubu

Pred zápasom pri sútoku Váhu a Dunaja boli na tom o dva body lepšie Novozámčania, ktorí by sa v prípade trojbodového zápisu dostali po polovici súťaže dokonca na siedme miesto zaručujúce účasť v tretej lige aj po reorganizácii.

Jesenným kráľom sa stala suverénnym spôsobom Považská Bystrica a aj na druhom mieste prezimuje tím z Považia FK Beluša, no v reorganizačnej sezóne ide stále o veľa aj mužstvám v strede 18-člennej tabuľky.

Majstrovský zápas týchto dvoch súperov v spoločnej súťaži sa nehral vyše polstoročie, počas ktorého zažili obaja lepšie i horšie časy, no FC Nitra prechádza naozaj ťažkým obdobím práve teraz. O to bola uplynulú sobotu šanca Novozámčanov „doraziť“ súpera s históriou reálnejšia.

Nitrania začali aktívne, boli behavejší i kombinačnejší a do vedenia ich poslal už v 10. minúte Louis Pedro. Tomáš Homola ale zakrátko z penalty vyrovnal a začínalo sa odznova. Po umývaní hláv v polčasovej prestávke začali Novozámčania viac napádať súpera a stále viac sa aj tlačili pred bránu FC.

Medzitým FKM remizoval na vlastnom trávniku so Šaľou (1:1), ale na Nitru sa naladil v minulom kole domácim víťazstvom 3:2 s Častkovcami, pričom viedol už 3:0.

„Po prvom polčase som musel svojim hráčom ešte raz zopakovať pokyny, ktoré po prestávke už ale do bodky naplnili. Sme radi, že Erikovi Bartovi sa nakoniec podarilo streliť víťazný gól, ale súper stále žil. Niekoľko útokov sme našťastie odvrátili a tešíme sa z cenných bodov.“

„Nitru som videl hrať v nedávnom zápase s Veľkými Ludincami a aj v niektorých videách predtým a po sérii víťazstiev bolo vidieť, že jej hráči, ktorých väčšinu poznám, sa dostávali do zlepšenej formy,“ začal tréner FKM Nové Zámky Marián Süttö.

Nové Zámky si po sobotňajšom skalpe Nitry pripísali do tabuľky ďalšie cenné body a zimovať budú na siedmom mieste, ktoré by im v reorganizačnej sezóne zaručovalo miestenku v silnejšej tretej lige.

„V Leviciach sme naozaj herne aj výsledkovo sklamali. Ako farma Serede máme aj my isté povinnosti a áno potom sme v jednom zápase už taký počet ligistov naraz nenominovali,“ hovorí tréner Süttö.

Sobotňajší súper Nitra je v bilancii domácich zápasov na piatom mieste (bilancia 6 - 0 - 2), no a v poradí zápasov vonku figuruje FKM v 18-člennej súťaži až štrnásty (1 – 0 - 6) a Nitrania dokonca na šestnástom mieste (1 – 0 - 8).

Bilancia zápasov na domácom trávniku (sedem víťazstiev – dve remízy – jedna prehra) je vskutku nečakane dobrá, veď napríklad v minulej neúplnej sezóne skončil FKM v tejto štatistike posledný. Dodať však treba i to, že v zápase s Častkovcami si súperi poradie vymenili a FKM tak hral na vlastnom štadióne až desať stretnutí.

„V dlhodobej, tobôž osemnásťčlennej súťaži je konečná tabuľka vždy spravodlivá, my sme v polsezóne spokojní a teraz bude dosť času pouvažovať, ako ďalej v reorganizačnej sezóne. FKM je mestským klubom a povedať do toho budú mať čo hlavne poslanci mestského zastupiteľstva.“

„V úvode sezóny bol jednotkou Mikuláš Nevolný, ale keď nastúpil Marek Solár, tiež nesklamal. V zime ešte musí popracovať na niektorých činnostiach, no je na dobrej ceste,“ ozrejmuje kormidelník Süttö, ktorého mužstvo vyhralo na ihriskách súperov iba raz, v Partizánskom 3:0.

V Leviciach nastúpil do bránky známy Mathew Yakubu zo Serede, minulú sobotu proti Nitre (či pár iným súperom) Marek Solár z Dolného Ohaja, ktorý chytal ešte minulú jar okresnú šiestu ligu.

„Naozaj som bol z celej tej pandemickej situácie a ďalších vecí unavený, neustále riešiť koľko hráčov môže byť napríklad na tréningu, čo sa o týždeň zase menilo bolo zaťažujúce. V Nových Zámkoch pracujem v drvivej väčšine s mladými hráčmi a musím povedať, že mi dodali nové sily a hlavne chuť do ďalšej roboty.

Robíme v čisto amatérskych podmienkach, ale ja vyžadujem od hráčov skoro až profesionálny prístup. Priznám sa, po niektorom z ťažkých tréningov dom sa pristihol v myšlienkach, či som to neprehnal. Chalani totiž chodia do školy či do práce,“ pousmial sa Süttö, ktorý nie tak dávno viedol aj rodnú Nitru ešte v prvej lige a ktorý v Nových Zámkoch v zimnej príprave zrejme nevynechá ani tvrdšie metódy.

A bude tréner v zime žiadať aj o posilnenie mužstva? „Určitú predstavu mám, ale v prvom rade chcem hovoriť s jednotlivými hráčmi nášho kádra.“

Futbalový klub mesta Nové Zámky by sa ale mal mať práve teraz na pozore, lebo v jeseni povyrástlo v ich kádri niekoľko perspektívnych futbalistov...

Strelca Bartu zaskočil exligista Kuciak

Ak spomíname perspektívnych futbalistov FKM Nové Zámky, tak medzi nich určite patrí tretí najlepší strelec celej súťaže Erik Barta

Ten prišiel z piatoligového Bánova a ktorý stráca na prvého v poradí - jedenásťgólového exligistu Petra Sládeka z Častkoviec iba dva góly.