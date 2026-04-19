    Vlani zarmútila Chladoňovú, teraz zaskočila elitu. Mladej Španielke vyšiel odvážny útok

    Španielska cyklista Paula Blasiová. (Autor: REUTERS)
    Sportnet|19. apr 2026 o 14:46
    Viktória Chladoňová nabrala výraznú stratu.

    Amstel Gold Race 2026

    Holandská klasika (Maastricht - Valkenburg, 158,1 km):

    1.

    Paula Blasiová

    Španielsko

    UAE Team ADQ

    4:02:15 h

    2.

    Katarzyna Niewiadomá

    Poľsko

    CANYON//SRAM

    + 27 s

    3.

    Demi Volleringová

    Holandsko

    FDJ United - SUEZ

    + 27 s

    4.

    Letizia Paternosterová

    Taliansko

    Liv AlUla Jayco

    + 43 s

    5.

    Noemi Rüeggová

    Švajčiarsko

    EF Education-Oatly

    + 43 s

    6.

    Karlijn Swinkelsová

    Holandsko

    UAE Team ADQ

    + 43 s

    42.

    Viktória Chladoňová

    Slovensko

    Visma-Lease a Bike

    + 5:55 min

    Španielska cyklistka Paula Blasiová (UAE Team ADQ) sa stala víťazkou 12. ročníka prestížnej holandskej klasiky Amstel Gold Race. 

    Mladá 23-ročná pretekárka zaskočila favoritky na čele s majsterkou Európy Demi Volleringovou a dosiahla najcennejšie víťazstvo v kariére.

    Na trase s mnohými krátkymi, no prudkými stúpania, sa odhodlala k útoku 25 km pred cieľom, keď reagovala na nástup Holanďanky Nienke Vinkeovej.

    Nielenže ju rýchlo dostihla, ale už o 3 km neskôr sa od nej odpútala v kľúčovom stúpaní Cauberg (900 m, priemer 7%), ktoré išli cyklistky až päťkrát.

    VIDEO: Záver pretekov žien Amstel Gold Race 2026

    Skupina favoritiek na ňou nepochopiteľne nespolupracovala, strata narástla na minútu a bolo jasné, že Blasiová takouto šancou nepohrdne. 

    Dosiahla prvé víťazstvo v kategórii World Tour, pričom na stupňoch víťaziek ju doplnili víťazky Tour de France - Katarzyna Niewiadomá a Demi Volleringová.

    Blasiová je tiež majsterkou Európy U23, keď v dramatických pretekoch zarmútila aj Viktóriu Chladoňovú. Keď zaútočila, súperky s Chladoňovou nestriedali, a tak mala Španielka uľahčenú cestu za titulom.

    Na štarte Amstel Gold Race nechýbala ani 19-ročná Slovenka, ktorá však mala viac tímové úlohy ako osobné ambície. Postrážila niekoľko útokov, ale 40 km pred páskou pri prejazde Caubergom stratila kontakt s najlepšími.

    Chladoňovú, pre ktorú to bol len siedmy štart v sezóne, klasifikovali na 42. mieste s mankom takmer šiestich minút. Najlepšie z tímu Visma-Lease a Bike skončila na siedmej priečke Kanaďanka Sarah Van Damová.

