Vlani zarmútila Chladoňovú, teraz zaskočila elitu. Mladej Španielke vyšiel odvážny útok

Amstel Gold Race 2026
Holandská klasika (Maastricht - Valkenburg, 158,1 km):
1.
Paula Blasiová
Španielsko
UAE Team ADQ
4:02:15 h
2.
Katarzyna Niewiadomá
Poľsko
CANYON//SRAM
+ 27 s
3.
Demi Volleringová
Holandsko
FDJ United - SUEZ
+ 27 s
4.
Letizia Paternosterová
Taliansko
Liv AlUla Jayco
+ 43 s
5.
Noemi Rüeggová
Švajčiarsko
EF Education-Oatly
+ 43 s
6.
Karlijn Swinkelsová
Holandsko
UAE Team ADQ
+ 43 s
42.
Viktória Chladoňová
Slovensko
Visma-Lease a Bike
+ 5:55 min
Španielska cyklistka Paula Blasiová (UAE Team ADQ) sa stala víťazkou 12. ročníka prestížnej holandskej klasiky Amstel Gold Race.
Mladá 23-ročná pretekárka zaskočila favoritky na čele s majsterkou Európy Demi Volleringovou a dosiahla najcennejšie víťazstvo v kariére.
Na trase s mnohými krátkymi, no prudkými stúpania, sa odhodlala k útoku 25 km pred cieľom, keď reagovala na nástup Holanďanky Nienke Vinkeovej.
Nielenže ju rýchlo dostihla, ale už o 3 km neskôr sa od nej odpútala v kľúčovom stúpaní Cauberg (900 m, priemer 7%), ktoré išli cyklistky až päťkrát.
Skupina favoritiek na ňou nepochopiteľne nespolupracovala, strata narástla na minútu a bolo jasné, že Blasiová takouto šancou nepohrdne.
Dosiahla prvé víťazstvo v kategórii World Tour, pričom na stupňoch víťaziek ju doplnili víťazky Tour de France - Katarzyna Niewiadomá a Demi Volleringová.
Blasiová je tiež majsterkou Európy U23, keď v dramatických pretekoch zarmútila aj Viktóriu Chladoňovú. Keď zaútočila, súperky s Chladoňovou nestriedali, a tak mala Španielka uľahčenú cestu za titulom.
Na štarte Amstel Gold Race nechýbala ani 19-ročná Slovenka, ktorá však mala viac tímové úlohy ako osobné ambície. Postrážila niekoľko útokov, ale 40 km pred páskou pri prejazde Caubergom stratila kontakt s najlepšími.
Chladoňovú, pre ktorú to bol len siedmy štart v sezóne, klasifikovali na 42. mieste s mankom takmer šiestich minút. Najlepšie z tímu Visma-Lease a Bike skončila na siedmej priečke Kanaďanka Sarah Van Damová.