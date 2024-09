McLaren sa konečne rozhodol. V boji o titul uprednostní Norrisa, má to však háčik

Bývalý inžinier Ferrari uviedol, že obaja jeho jazdci túto situáciu akceptovali.

"Rozhovory boli veľmi kooperatívne," dodal. "Dokonca aj keď som Oscarovi povedal: 'Bol by si k dispozícii, aby si sa vzdal víťazstva? Odpovedal: 'Je to bolestivé, ale ak je to teraz správne, urobím to'."