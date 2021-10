Depetris: Futbal v Argentíne a Mexiku je niekde inde. To sa nedá porovnať

Narodil sa v Argentíne, ale doma je na Slovensku. Góly strieľal v drese Trenčína i Trnavy, v sezóne 2012/13 sa stal najlepším ligovým strelcom. Po zisku slovenského občianstva si zahral za reprezentáciu pod vedením Jána Kozáka st. Od leta tohto roku je DAVID DEPETRIS hráčom druholigovej Banskej Bystrice, ktorá sa usiluje o postup do Fortuna ligy. Priebežné prvé miesto mu patrí aj v tabuľke kanonierov. Nezabránila mu v tom ani spočiatku menšia minutáž.

Cez víkend ste remizovali na ihrisku Humenného, ktoré na vás stráca len dva body. Aký to bol zápas?

Emócie trochu pracovali, víťazstvo nám ušlo v predposlednej minúte. S tým sme spokojní neboli, výkon mužstva však bol okej. Najmä v prvom polčase. Domáci išli za remízou, ale myslím si, že sme si zaslúžili ten zápas vyhrať. Ste predovšetkým strelec, ale na východe Slovenska ste sa ukázali aj v role nahrávača. Funguje vám spolupráca s kapitánom mužstva Róbertom Polievkom? Áno. Veľakrát mi prihral na gól, teraz som mu to vrátil. Je v podstate jedno, kto skóruje, najdôležitejšie je, aby sme vyhrali. Škoda, že sa nám to v Humennom nepodarilo.

Máte na konte deväť gólov, Polievka osem. Prebiehajú medzi vami podpichovačky o post najlepšieho druholigového strelca? To nie. Sledujeme to, nebudem klamať, ale nie je to najdôležitejšie. Náš hlavný cieľ je iný. Verím, že sa nám ho podarí splniť.

V lete ste sa vrátili do slovenského futbalu, nie však do najvyššej súťaže, ale do druhej ligy. Prečo ste sa rozhodli pre Banskú Bystricu? Presvedčilo ma to, že ide o historicky silnú značku, ktorá dlhodobo hrávala najvyššiu súťaž a teraz sa do nej snaží vrátiť. Seriózne sme sa bavili s majiteľom, vedel som, že ide o kvalitné mužstvo so známym trénerom, ktorý má na Slovensku veľké meno. Bola to pre mňa motivácia. Rozhodol som sa rýchlo a v klube sa cítim dobre. Banskej Bystrici v predošlých dvoch sezónach tesne ušiel postup. Podarí sa to na tretí pokus? Dúfam, že áno. Pracujeme na tom, ale pred nami je ešte dlhá a ťažká cesta. Je to náš cieľ, za ktorým ideme.

Argentínsky rodák sa na Slovensku najviac zviditeľnil pôsobením v Trenčíne. (Autor: TASR)

Máte nový štadión. Zvyšuje aj to vašu motiváciu? Určite áno. Každý chce hrať doma, v meste, kde sídli klub. Myslím si, že je to pozitívne nielen pre nás hráčov či fanúšikov, ale pre celý slovenský futbal. Máte pestrú ligovú minulosť. Láka vás ešte pôsobenie v najvyššej súťaži? Samozrejme. Je to moja hlavná motivácia. Súčasný banskobystrický káder má na to, aby hral ligu. Ak by sa to podarilo, pre chalanov, ktorí v nej ešte nikdy neúčinkovali, by to bola paráda.

Hrávali ste v Mexiku i rodnej Argentíne. Na konte máte aj štarty v juhoamerickej obdobe Ligy majstrov - Pohári osloboditeľov. V čom je tamojší futbal iný než ten slovenský? Rozdiel je v prvom rade v atmosfére na zápasoch. To sa nedá porovnávať, možno s výnimkou niektorých slovenských klubov. Argentínska liga má všetko potrebné, hrá sa vo vysokom tempe, sú tam technickí i bojovní hráči.

Spolu s brazílskou ligou je najkvalitnejšia v Južnej Amerike, čo hovorí za všetko. Mexická liga je technická a ofenzívna. Tamojšie podmienky pre futbal sú takisto na úplne inej úrovni. Máte slovenské občianstvo, futbalovo ste sa sem viackrát vrátili. Ste už na Slovensku doma? Áno. Určite. V decembri uplynie trinásť rokov od môjho príchodu. Mám 32, takže môžem povedať, že takmer polovicu svojho života som strávil na Slovensku. Aj keď počas tohto času som bol, pochopiteľne, aj inde.

Depetris (vľavo) si zahral aj v drese slovenskej reprezentácie. (Autor: TASR)

Manželku mám z Trenčína, deti sa nám narodili na Slovensku a budeme tu žiť. Cítim sa tu doma. Hoci niektorí ľudia na mňa nadávajú, ja som spokojný (úsmev).