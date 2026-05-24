Dánsko nečakane stratilo bod s posledným tímom. Taliani boli lepší, no padli až v nájazdoch

MS v hokeji 2026 - skupina B
Dánsko - Taliansko 3:2 sn (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 22. Purdeller (Frycklund, Buono), 36. Purdeller (Frycklund, Trivellato), rozh. nájazd Russell - 3. Wejse (Bruggisser, Schmidt-Svejstrup), 3. Aagaard (Olesen, Larsen)
Rozhodcovia: Burzminski, Gour - Gibbs (všetci Kan.), Durmis (SR)
Vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0
Diváci: 5157
Dánsko: Henriksen – Jensen Aabo, Bruggisser, Larsen, A. Koch, Setkov, Lauridsen, Andersen – Aagaard, Russell, Olesen – True, Poulsen, Blichfeld – Kjär, Storm, From – Schmidt-Svejstrup, Wejse, Madsen – Scheel
Taliansko: Fadani – Pietroniro, Zanatta, Trivellato, Di Perna, Spornberger, Nitz, Buono, Gios – Bradley, Misley, De Luca – Saracino, Frycklund, Zanetti – Mantenuto, Purdeller, DiGiacinto – Segafredo, Mantinger, De Luca
Dánsko si pripísalo druhé víťazstvo na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku. V zápase B-skupiny zdolalo Taliansko 3:2 po samostatných nájazdoch a do tabuľky si pripísalo ďalšie dva body.
Bolo to pre nich druhé víťazstvo, po ktorom získali istotu záchrany v elitnej kategórii. Taliani vybojovali prvý bod a naďalej sú na poslednom mieste v skupine. Jedným z čiarových rozhodcov zápasu bol Slovák Oto Durmis.
Dáni uzavrú účinkovanie v základnej skupine v utorok o 12.20 h proti Nórsku. Talianov čaká v pondelok o 20.20 kľúčový zápas proti Slovinsku, ktorý rozhodne o tom, ktorý z týchto tímov vypadne z elitnej kategórie.
Tabuľka: Skupina B
Priebeh zápasu Dánsko - Taliansko na MS v hokeji 2026
I. tretina:
Dáni vstúpili do zápasu aktívne a boli okamžite odmenení. Počas šestnástich sekúnd tretej minúty strelili dva góly.
Najprv sa presadil po rýchlom kontre Wejsa a po ňom zblízka najproduktívnejší hráč tímu Aagaard.
Dánov ale vedenie príliš ukolísalo, Taliani si vypracovali prevahu a s tým aj veľké šance, ktoré však výborný Sogaard zmaril.
II. tretina:
Taliani sa zníženia dočkali v úvode druhého dejstva, v presilovke sa presadil Purdeller. Jeho tím skóroval na turnaji iba tretíkrát a prvýkrát v početnej výhode.
Juhoeurópanov kontaktný gól nakopl, v ďalšom priebehu boli lepší a Purdeller vyrovnal. Dvadsaťdvaročný útočník Pustertalu sa stal prvým dvojgólovým strelcom Talianska na tomto šampionáte.
III. tretina+predĺženie+nájazdy:
V tretej tretine sa oba tímy sústredili viac na obranu a duel dospel do predĺženia. V ňom mali napriek dvojminútovému trestu viac šancí Taliani, ale gól nedali.
V samostatných nájazdoch žiarili brankári. Sogaard zlikvidoval všetkých päť talianskych pokusov, Fadaniho prekonal len Russell. Piaty bod Dánov na turnaji znamenal aj istotu záchrany.