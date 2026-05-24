    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    MS v hokeji 2026
    24.05.2026, Skupina B
    3 - 2
    2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0
    Sam. nájazdy, 1:0
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    PrehľadOnline prenosSumárVideo

    Dánsko nečakane stratilo bod s posledným tímom. Taliani boli lepší, no padli až v nájazdoch

    Dánsko oslavuje gól v zápase Dánsko - Taliansko na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (3)
    Dánsko oslavuje gól v zápase Dánsko - Taliansko na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet, TASR|24. máj 2026 o 18:57
    ShareTweet1

    Dánsko dnes zdolalo Taliansko v skupine B na MS v hokeji 2026. Pozrite si priebeh, výsledok, tabuľku a góly.

    MS v hokeji 2026 - skupina B

    Dánsko - Taliansko 3:2 sn (2:0, 0:2, 0:0 - 0:0, 1:0)

    Góly: 22. Purdeller (Frycklund, Buono), 36. Purdeller (Frycklund, Trivellato), rozh. nájazd Russell - 3. Wejse (Bruggisser, Schmidt-Svejstrup), 3. Aagaard (Olesen, Larsen)

    Rozhodcovia: Burzminski, Gour - Gibbs (všetci Kan.), Durmis (SR)

    Vylúčení: 4:4 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0

    Diváci: 5157

    Dánsko: Henriksen – Jensen Aabo, Bruggisser, Larsen, A. Koch, Setkov, Lauridsen, Andersen – Aagaard, Russell, Olesen – True, Poulsen, Blichfeld – Kjär, Storm, From – Schmidt-Svejstrup, Wejse, Madsen – Scheel

    Taliansko: Fadani – Pietroniro, Zanatta, Trivellato, Di Perna, Spornberger, Nitz, Buono, Gios – Bradley, Misley, De Luca – Saracino, Frycklund, Zanetti – Mantenuto, Purdeller, DiGiacinto – Segafredo, Mantinger, De Luca

    Dánsko si pripísalo druhé víťazstvo na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku. V zápase B-skupiny zdolalo Taliansko 3:2 po samostatných nájazdoch a do tabuľky si pripísalo ďalšie dva body.

    Bolo to pre nich druhé víťazstvo, po ktorom získali istotu záchrany v elitnej kategórii. Taliani vybojovali prvý bod a naďalej sú na poslednom mieste v skupine. Jedným z čiarových rozhodcov zápasu bol Slovák Oto Durmis.

    VIDEO: Zostrih zápasu Dánsko - Taliansko na MS v hokeji 2026

    Dáni uzavrú účinkovanie v základnej skupine v utorok o 12.20 h proti Nórsku. Talianov čaká v pondelok o 20.20 kľúčový zápas proti Slovinsku, ktorý rozhodne o tom, ktorý z týchto tímov vypadne z elitnej kategórie.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    5
    3
    1
    0
    1
    18:10
    11
    4
    NórskoNórskoNOR
    5
    3
    0
    1
    1
    17:10
    10
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    6
    1
    1
    0
    4
    12:22
    5
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    6
    0
    0
    1
    5
    4:23
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Priebeh zápasu Dánsko - Taliansko na MS v hokeji 2026

    I. tretina:

    Dáni vstúpili do zápasu aktívne a boli okamžite odmenení. Počas šestnástich sekúnd tretej minúty strelili dva góly.

    Najprv sa presadil po rýchlom kontre Wejsa a po ňom zblízka najproduktívnejší hráč tímu Aagaard.

    Dánov ale vedenie príliš ukolísalo, Taliani si vypracovali prevahu a s tým aj veľké šance, ktoré však výborný Sogaard zmaril.

    II. tretina:

    Taliani sa zníženia dočkali v úvode druhého dejstva, v presilovke sa presadil Purdeller. Jeho tím skóroval na turnaji iba tretíkrát a prvýkrát v početnej výhode.

    Fotogaléria zo zápasu Dánsko - Taliansko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Mikkel Aagaard oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Taliansko na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu.
    Denmark's Markus Lauridsen, top, falls on Italy's Matt Bradley, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Denmark and Italy in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)
    Italy's players celebrate their side's first goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Denmark and Italy in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)
    3 fotografií

    Juhoeurópanov kontaktný gól nakopl, v ďalšom priebehu boli lepší a Purdeller vyrovnal. Dvadsaťdvaročný útočník Pustertalu sa stal prvým dvojgólovým strelcom Talianska na tomto šampionáte.

    III. tretina+predĺženie+nájazdy:

    V tretej tretine sa oba tímy sústredili viac na obranu a duel dospel do predĺženia. V ňom mali napriek dvojminútovému trestu viac šancí Taliani, ale gól nedali.

    V samostatných nájazdoch žiarili brankári. Sogaard zlikvidoval všetkých päť talianskych pokusov, Fadaniho prekonal len Russell. Piaty bod Dánov na turnaji znamenal aj istotu záchrany.

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 24. mája

    24.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    3 SN - 2
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    24.05. 16:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    0 - 6
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    24.05. 20:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Dánsko oslavuje víťazstvo s Talianskom na MS v hokeji 2026.
    Dánsko oslavuje víťazstvo s Talianskom na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Dánsko - Taliansko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:31
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Dánsko oslavuje víťazstvo s Talianskom na MS v hokeji 2026.
    Dánsko oslavuje víťazstvo s Talianskom na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Dánsko - Taliansko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»Dánsko nečakane stratilo bod s posledným tímom. Taliani boli lepší, no padli až v nájazdoch