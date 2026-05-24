    ONLINE: Dánsko - Taliansko dnes, skupina B na MS v hokeji 2026 LIVE

    Dánsko - Taliansko: ONLINE prenos zo zápasu na MS v hokeji 2026 dnes
    Sportnet|24. máj 2026 o 13:20
    Sledujte s nami online prenos zo zápasu skupiny B na MS v hokeji 2026: Dánsko - Taliansko.

    Dánsko a Taliansko dnes hrajú ďalší zápas na MS v hokeji 2026, ktoré hostí Švajčiarsko. Stretnutie skupiny B hostí BCF Arena vo Fribourgu.

    Kde sledovať MS v hokeji 2026 v TV?
    ONLINE PRENOS: Dánsko - Taliansko na MS v hokeji 2026 (LIVE)

    Majstrovstvá sveta Skupina B 2025/2026
    24.05.2026 o 16:20
    Dánsko
    0:0
    (0:0, 0:0)
    minúta
    Plánovaný
    Taliansko
    Prenos
    Pozdravujem všetkých hokejových fanúšikov, vítam vás pri sledovaní zápasu z majstrovstiev sveta v hokeji vo Švajčiarsku, kde sa proti sebe v rámci skupiny B postaví Dánsko a Taliansko.

    Sledovať budeme súboj o dôležitý zisk bodov, keď sa Taliansko pokúsi zachrániť medzi elitou. Aktuálne však nemá na konte ani bod, hoci sa doposiaľ prezentovali slušným herným prejavom. Napriek tomu ale dokázali streliť iba dva presné zásahy v rámci piatich odohratých stretnutí. Na druhej strane sa dánsky sen o štvrťfinále rozplynul, zatiaľ čo musia bojovať o prípadnú záchranu. Na konte totiž majú Dáni iba 3 body za triumf proti Slovinsku (4:0).
    Vítame Vás pri on-line prenose. Stretnutie sa začne o 16:15.

    Tabuľka: Skupina B

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    5
    3
    1
    0
    1
    18:10
    11
    4
    NórskoNórskoNOR
    5
    3
    0
    1
    1
    17:10
    10
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    5
    1
    0
    0
    4
    9:20
    3
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    5
    0
    0
    0
    5
    2:20
    0
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Program MS v hokeji 2026 - nedeľa, 24. mája

    Joj Šport
    24.05. 16:20
    | Skupina B
    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    vs.
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    Fribourg BCF Arena
    Joj Plus
    24.05. 16:20
    | Skupina A
    Veľká Británia na MS v hokeji 2026
    Veľká Británia
    vs.
    Lotyšsko na MS v hokeji 2026
    Lotyšsko
    Swiss Life Arena
    Joj
    24.05. 20:20
    | Skupina B
    Slovensko na MS v hokeji 2026
    Slovensko
    vs.
    Kanada na MS v hokeji 2026
    Kanada
    Fribourg BCF Arena
    Joj Šport
    24.05. 20:20
    | Skupina A
    Fínsko na MS v hokeji 2026
    Fínsko
    vs.
    Rakúsko na MS v hokeji 2026
    Rakúsko
    Swiss Life Arena

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    Tréner slovenskej hokejovej reprezentácie Vladimír Országh, jeho asistent Ján Pardavý a Andrej Kollár.
    Nóri zdramatizovali boj o postup do štvrťfinále. Pardavý: Musíme sa sústrediť na svoje zápasy
    dnes 13:41
    dnes 13:41
