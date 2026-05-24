VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Dánsko - Taliansko na MS v hokeji 2026

Dánsko si pripísalo druhé víťazstvo na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku. V zápase B-skupiny zdolalo Taliansko 3:2 po samostatných nájazdoch a do tabuľky si pripísalo ďalšie dva body.
Dáni vstúpili do zápasu aktívne a boli okamžite odmenení. Počas 16 sekúnd tretej minúty strelili dva góly.
Najprv sa presadil po rýchlom kontre Wejsa a po ňom zblízka najproduktívnejší hráč tímu Aagaard.
Dánov ale vedenie príliš ukolísalo, Taliani si vypracovali prevahu a s tým aj veľké šance, ktoré však výborný Sogaard zmaril.
Taliani sa zníženia dočkali v úvode druhého dejstva, v presilovke sa presadil Purdeller. Jeho tím skóroval na turnaji iba tretíkrát a prvýkrát v početnej výhode.
Juhoeurópanov kontaktný gól nakopl, v ďalšom priebehu boli lepší a Purdeller vyrovnal. Dvadsaťdvaročný útočník Pustertalu sa stal prvým dvojgólovým strelcom Talianska na tomto šampionáte.
V tretej tretine sa oba tímy sústredili viac na obranu a duel dospel do predĺženia. V ňom mali napriek dvojminútovému trestu viac šancí Taliani, ale gól nedali.
V samostatných nájazdoch žiarili brankári. Sogaard zlikvidoval všetkých päť talianskych pokusov, Fadaniho prekonal len Russell. Piaty bod Dánov na turnaji znamenal aj istotu záchrany.
