    Dánsko na MS v hokeji 2026
    Dánsko
    MS v hokeji 2026
    24.05.2026, Skupina B
    3 - 2
    2:0, 0:2, 0:0, 0:0, 1:0
    Sam. nájazdy, 1:0
    Taliansko na MS v hokeji 2026
    Taliansko
    PrehľadOnline prenosSumárVideo

    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Dánsko - Taliansko na MS v hokeji 2026

    Dánsko oslavuje víťazstvo s Talianskom na MS v hokeji 2026.
    Fotogaléria (3)
    Dánsko oslavuje víťazstvo s Talianskom na MS v hokeji 2026. (Autor: TASR/Keystone via AP)
    Sportnet|24. máj 2026 o 19:31
    ShareTweet0

    Video, zostrih a góly zo zápasu Dánsko - Taliansko skupiny B na MS v hokeji 2026.

    Dánsko si pripísalo druhé víťazstvo na MS v hokeji 2026 vo Švajčiarsku. V zápase B-skupiny zdolalo Taliansko 3:2 po samostatných nájazdoch a do tabuľky si pripísalo ďalšie dva body.

    Dáni vstúpili do zápasu aktívne a boli okamžite odmenení. Počas 16 sekúnd tretej minúty strelili dva góly.

    Najprv sa presadil po rýchlom kontre Wejsa a po ňom zblízka najproduktívnejší hráč tímu Aagaard.

    Dánov ale vedenie príliš ukolísalo, Taliani si vypracovali prevahu a s tým aj veľké šance, ktoré však výborný Sogaard zmaril.

    Taliani sa zníženia dočkali v úvode druhého dejstva, v presilovke sa presadil Purdeller. Jeho tím skóroval na turnaji iba tretíkrát a prvýkrát v početnej výhode.

    Fotogaléria zo zápasu Dánsko - Taliansko na MS v hokeji 2026 (skupina B)
    Mikkel Aagaard oslavuje gól počas zápasu základnej B-skupiny Dánsko - Taliansko na MS v ľadovom hokeji vo Fribourgu.
    Denmark's Markus Lauridsen, top, falls on Italy's Matt Bradley, during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Denmark and Italy in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)
    Italy's players celebrate their side's first goal during the 2026 IIHF Men's Ice Hockey World Championship preliminary round group B game between Denmark and Italy in Fribourg, Switzerland, Sunday, May 24, 2026. (Alessandro della Valle/Keystone via AP)
    3 fotografií

    Juhoeurópanov kontaktný gól nakopl, v ďalšom priebehu boli lepší a Purdeller vyrovnal. Dvadsaťdvaročný útočník Pustertalu sa stal prvým dvojgólovým strelcom Talianska na tomto šampionáte.

    V tretej tretine sa oba tímy sústredili viac na obranu a duel dospel do predĺženia. V ňom mali napriek dvojminútovému trestu viac šancí Taliani, ale gól nedali.

    V samostatných nájazdoch žiarili brankári. Sogaard zlikvidoval všetkých päť talianskych pokusov, Fadaniho prekonal len Russell. Piaty bod Dánov na turnaji znamenal aj istotu záchrany.

    Pozrite si kompletný program šampionátu, výsledky a tabuľky.

    VIDEO: Zostrih zápasu Dánsko - Taliansko na MS v hokeji 2026

    Tabuľka: Skupina B na MS v hokeji 2026

    Názov krajinyŠtát
    Z
    V
    Vp
    Pp
    P
    Skóre
    B
    1
    KanadaKanadaCAN
    5
    4
    1
    0
    0
    25:10
    14
    2
    ČeskoČeskoCZE
    5
    4
    0
    1
    0
    16:10
    13
    3
    SlovenskoSlovenskoSVK
    5
    3
    1
    0
    1
    18:10
    11
    4
    NórskoNórskoNOR
    5
    3
    0
    1
    1
    17:10
    10
    5
    ŠvédskoŠvédskoSWE
    6
    3
    0
    0
    3
    23:14
    9
    6
    DánskoDánskoDEN
    6
    1
    1
    0
    4
    12:22
    5
    7
    SlovinskoSlovinskoSVN
    6
    0
    1
    1
    4
    8:24
    3
    8
    TalianskoTalianskoITA
    6
    0
    0
    1
    5
    4:23
    1
    Z = zápasy, V = Výhry, VP = Výhry po predĺžení, PP = Prehry po predĺžení, P = Prehry, B = Body

    Majstrovstvá sveta v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Dánsko oslavuje víťazstvo s Talianskom na MS v hokeji 2026.
    Dánsko oslavuje víťazstvo s Talianskom na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Dánsko - Taliansko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:31
    MS v hokeji 2026

    MS v hokeji 2026

    Dánsko oslavuje víťazstvo s Talianskom na MS v hokeji 2026.
    Dánsko oslavuje víťazstvo s Talianskom na MS v hokeji 2026.
    VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Dánsko - Taliansko na MS v hokeji 2026
    dnes 19:31
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS v hokeji 2026»VIDEO: Pozrite si zostrih zápasu Dánsko - Taliansko na MS v hokeji 2026