ONLINE: Vuelta a España, 15. etapa dnes LIVE (kopcovitá - 167,8 km)

Vuelta a Espaňa 2025
07.09.2025 o 13:12
15. etapa: Vegadeo – Monforte de Lemos
15. etapa Vuelty zavede jezdce z Vegadea do Monforte de Lemos trasou dlouhou 167,8 kilometru s celkovým převýšením 3 287 metrů. Většina stoupání je na prvních 60 kilometrech a do kopce se pojede hned od začátku, kde čeká stoupání první kategorie Puerto a Garganta o délce 16,5 kilometru s průměrným sklonem 4,9 %. Po krátkém sjezdu následuje zvlněný terén, který přivede cyklisty k Barbeitos, což je výstup druhé kategorie o délce 11,1 kilometru s průměrem 3,9 %. Dále se bude vlnící se trasou spíš klesat a až posledních 20 kilometrů vede po rovině.
Do úniku se mají šanci dostat pouze muži s dobrými vrchařskými nohami po dvou týdnech grand tour a buď budou slavit oni nebo nějaký rychlík, který umí přežít i kopce. Takovým by mohl být Mads Pedersen, Ethan Vernon, Ben Turner či Victor Campenaerts.
Celkové pořadí po 14. etapě:
1. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 53:19:49
2. João Almeida (POR) UAE Team Emirates-XRG +0:48
3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling Team +2:38
4. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansrgrohe +3:10
5. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale Team +3:30
6. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe +4:21
7. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech +4:53
8. Sepp Kuss (USA) Team Visma | Lease a Bike +5:46
9. Torstein Træen (NOR) Bahrain-Victorious +6:33
10. Matteo Jorgenson (USA) Team Visma | Lease a Bike +8:52
47. Jan Hirt (CZE) Israel – Premier Tech +1:31:22
98. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +2:26:13
Pořadí bodovací soutěže po 14. etapě:
1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 192 b
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 139
3. Ethan Kane Vernon (GBR) Israel – Premier tech 111
4. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Deceuninck 105
5. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 105
52. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 11
Pořadí vrchařské soutěže po 14. etapě:
1. Jay Vine (AUS) UAE Team Emirates – XRG 46 b
2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 39
3. Joao Almeida (POR) UAE Team Emirates – XRG 29
4. Juan Ayuso (ESP) UAE Team Emirates – XRG 26
5. Marc Soler (ESP) UAE Team Emirates – XRG 26
Pořadí závodníků do 25 let po 14. etapě:
1. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe 53:24:10
2. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech +0:32
3. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +14:36
4. Abel Balderstone (ESP) Caja Rural – Seguros RGA +15:05
5. Jaume Guardeño Roma (ESP) Caja Rural – Seguros RGA +17:54
Pořadí týmů po 14. etapě:
1. UAE Team Emirates – XRG 159:08:38
2. Team Visma | Lease a Bike +8:00
3. Decathlon AG2R LA MONDIALE Team +1:04:27
