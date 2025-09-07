    ONLINE: Vuelta a España, 15. etapa dnes LIVE (kopcovitá - 167,8 km)

    ONLINE prenos z 15. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE.
    ONLINE prenos z 15. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE. (Autor: X/La Vuelta)
    Sportnet|7. sep 2025 o 10:10
    ShareTweet0

    Sledujte s nami ONLINE prenos z 15. etapy cyklistických pretekov Vuelta a España 2025.

    A VEIGA. Cyklistické preteky Vuelta a España dnes pokračujú 15. etapou.

    Jazdcov čaká posledná etapa pred voľným dňom. Má 167,8 kilometrov dlhú kopcovitú trasu so štartom v A Veiga, finišovať sa bude v obci Monforte de Lemos.

    Cyklistiku sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Vuelta a España 2025 - 15. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, nedeľa, výsledky)

    Vuelta a Espaňa  2025
    07.09.2025 o 13:12
    15. etapa: Vegadeo – Monforte de Lemos
    Plánovaný
    Prenos
    15. etapa Vuelty zavede jezdce z Vegadea do Monforte de Lemos trasou dlouhou 167,8 kilometru s celkovým převýšením 3 287 metrů. Většina stoupání je na prvních 60 kilometrech a do kopce se pojede hned od začátku, kde čeká stoupání první kategorie Puerto a Garganta o délce 16,5 kilometru s průměrným sklonem 4,9 %. Po krátkém sjezdu následuje zvlněný terén, který přivede cyklisty k Barbeitos, což je výstup druhé kategorie o délce 11,1 kilometru s průměrem 3,9 %. Dále se bude vlnící se trasou spíš klesat a až posledních 20 kilometrů vede po rovině.
    Do úniku se mají šanci dostat pouze muži s dobrými vrchařskými nohami po dvou týdnech grand tour a buď budou slavit oni nebo nějaký rychlík, který umí přežít i kopce. Takovým by mohl být Mads Pedersen, Ethan Vernon, Ben Turner či Victor Campenaerts.
    Celkové pořadí po 14. etapě:

    1. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 53:19:49
    2. João Almeida (POR) UAE Team Emirates-XRG +0:48
    3. Thomas Pidcock (GBR) Q36.5 Pro Cycling Team +2:38
    4. Jai Hindley (AUS) Red Bull-Bora-hansrgrohe +3:10
    5. Felix Gall (AUT) Decathlon AG2R La Mondiale Team +3:30
    6. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull-Bora-hansgrohe +4:21
    7. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech +4:53
    8. Sepp Kuss (USA) Team Visma | Lease a Bike +5:46
    9. Torstein Træen (NOR) Bahrain-Victorious +6:33
    10. Matteo Jorgenson (USA) Team Visma | Lease a Bike +8:52
    ---
    47. Jan Hirt (CZE) Israel – Premier Tech +1:31:22
    98. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA +2:26:13
    Pořadí bodovací soutěže po 14. etapě:

    1. Mads Pedersen (DEN) Lidl – Trek 192 b
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 139
    3. Ethan Kane Vernon (GBR) Israel – Premier tech 111
    4. Jasper Philipsen (BEL) Alpecin – Deceuninck 105
    5. Giulio Ciccone (ITA) Lidl – Trek 105
    ---
    52. Jakub Otruba (CZE) Caja Rural – Seguros RGA 11
    Pořadí vrchařské soutěže po 14. etapě:

    1. Jay Vine (AUS) UAE Team Emirates – XRG 46 b
    2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike 39
    3. Joao Almeida (POR) UAE Team Emirates – XRG 29
    4. Juan Ayuso (ESP) UAE Team Emirates – XRG 26
    5. Marc Soler (ESP) UAE Team Emirates – XRG 26
    Pořadí závodníků do 25 let po 14. etapě:

    1. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe 53:24:10
    2. Matthew Riccitello (USA) Israel – Premier Tech +0:32
    3. Junior Lecerf (BEL) Soudal Quick-Step +14:36
    4. Abel Balderstone (ESP) Caja Rural – Seguros RGA +15:05
    5. Jaume Guardeño Roma (ESP) Caja Rural – Seguros RGA +17:54
    Pořadí týmů po 14. etapě:

    1. UAE Team Emirates – XRG 159:08:38
    2. Team Visma | Lease a Bike +8:00
    3. Decathlon AG2R LA MONDIALE Team +1:04:27
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:12.
    Cyklistika

    Cyklistika

    ONLINE prenos z 15. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE.online
    ONLINE prenos z 15. etapy na Vuelta a Espaňa 2025 LIVE.online
    ONLINE: Vuelta a España, 15. etapa dnes LIVE (kopcovitá - 167,8 km)
    dnes 10:10
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»ONLINE: Vuelta a España, 15. etapa dnes LIVE (kopcovitá - 167,8 km)