ONLINE: 9. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (horská - 184 km)

Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 majú dnes na programe deviatu etapu. Tá sa začína v meste Cervia a finišovala na kopci Corno alle Scale.
Deviata etapa pretekov má horský profil. Cyklistov čaká dokopy 184 kilometrov, no na záver ich čaká 11-kilometrové stúpanie, pričom najprudší úsek má 15-percentný sklon.
17.05.2026 o 12:50
9. etapa: Cervia – Corno alle Scale
Plánovaný
Prenos
9. etapa Giro d’Italia nabídne po dlouhém klidném úvodu pořádnou horskou prověrku. Na trase z Cervie do Corno alle Scale čeká peloton 184 kilometrů a zhruba 2 400 výškových metrů, přičemž rozhodovat se bude až v samotném závěru. Prvních více než 150 kilometrů je prakticky rovinatých, takže se dá očekávat boj o únik dne a dlouhé kontrolované tempo hlavních favoritů.
Situace se začne měnit až necelých 30 kilometrů před cílem. Nejprve přijde stoupání do Gaggio Montano – 3,5 kilometru se sklonem 7,2 %, následované delším táhlým výjezdem do Quercioly. Nejde ještě o extrémní pasáže, ale tempo v pelotonu začne růst a závod dostane úplně jiný charakter.
Klíčovým bodem dne bude závěrečné stoupání na Corno alle Scale. Na papíře má 12,8 kilometru s průměrem 5,9 %, jenže profil je velmi nepravidelný. Prvních šest kilometrů je relativně mírných, ale v samotném závěru se silnice brutálně zvedne. Poslední tři kilometry mají průměr přes 10 % a dva kilometry dokonce kolem 11,5 %. Právě tam mohou favorité na celkové pořadí zkusit rozhodující nástupy.
Etapa proto nabízí dvě možné varianty. Buď si ji pohlídají týmy jezdců na celkové pořadí, nebo dostane velkou šanci silný únik. Protože se většina dne jede po rovině, nebude pro čisté vrchaře jednoduché do úniku naskočit, a důležitou roli mohou sehrát univerzálové schopní přežít rychlý nástup etapy i prudký závěr.
Historie navíc připomíná, že Corno alle Scale už jednou hostilo cíl Gira – v roce 2004 zde vyhrál Gilberto Simoni před tehdejším vítězem celého závodu Damianem Cunegem.
Mezi hlavní favority etapy patří Wout Poels, Giulio Ciccone, Lennert Van Eetvelt, Javier Romo nebo Jan Hirt. Ve hře ale mohou být také Andreas Leknessund, Filippo Zana či Jonas Vingegaard, pokud se závod rozjede také mezi favority celého závodu.
Celkové pořadí po 8. etapě (růžový dres):
1. Afonso Eulálio (POR / Bahrain – Victorious) 34:28:42
2. Joonas Vingegaard (DEN / Team Visma | Lease a Bike) + 3:15
3. Felix Gall (AUT / Decathlon CMA CGM Team) + 3:34
4. Christian Scaroni (ITA / XDS Astana Team) + 4:18
5. Jai Hindley (AUS / Red Bull – BORA – hansgrohe) + 4:23
6. Giulio Pellizzari (ITA / Red Bull – Bora – hansgrohe) + 4:28
7. Ben O'Connor (AUS / Team Jayco AlUla) + 4:32
8. Mathys Rondel (FRA / Tudor Pro Cycling Team) + 4:56
9. Thymen Arensman (NLD / Netcompany INEOS) + 5:07
10. Michael Storer (AUS / Tudor Pro Cycling Team) + 5:11
...
12. Jan Hirt (CZE / NSN Cycling Team) + 5:40
139. Lukáš Kubiš (SVK / Unibet Rose Rockets) + 1:23:49
149. Matyáš Kopecký (CZE / Unibet Rose Rockets) + 1:32:06
150. Tomáš Kopecký (CZE / Unibet Rose Rockets) + 1:32:46
Pořadí jezdců do 25 let po 8. etapě (bílý dres):
1. Afonso Eulálio (POR / Bahrain – Victorious) 34:28:42
2. Giulio Pellizzari (ITA / Red Bull – BORA – hansgrohe) + 4:28
3. Mathys Rondel (FRA / Tudor Pro Cycling Team) + 4:56
4. Markel Beloki (ESP / EF Education – EasyPost) + 5:31
5. Igor Arrieta (ESP / UAE Team Emirates – XRG) + 5:54
Pořadí bodovací soutěže po 8. etapě (fialový dres):
1. Paul Magnier (FRA / Soudal Quick-Step) 130 bodů
2. Jonathan Narváez (COL / UAE Team Emirates – XRG) 86
3. Jonathan Milan (ITA / Lidl-Trek) 76
4. Davide Ballerini (ITA / XDS Astana Team) 58
5. Manuele Tarozzi (ITA / Bardiani CSF 7 Saber) 48
Pořadí vrchařské soutěže po 8. etapě (modrý dres):
1. Joonas Vingegaard (DEN / Team Visma | Lease a Bike) 61 bodů
2. Diego Pablo Sevilla (ESP / Team Polti VisitMalta) 60
3. Felix Gall (AUT / Decathlon CMA CGM Team) 24
4. Igor Arrieta (ESP / UAE Team Emirates – XRG) 18
5. Nelson Oliveira (POR / Movistar Team) 18
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:50.