ONLINE: 8. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (zvlnená - 144 km)

Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 majú dnes na programe ôsmu etapu. Tá sa začína v meste Chermo a finišuje na kopci Fermo.
Ôsma etapa pretekov má zvlnený profil. Cyklistov na záver čaká 3,7 kilometrov dlhé stúpanie do cieľa so sklonom 5,7 percenta.
Kde sledovať Giro d'Italia v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Giro d'Italia 2026 - 8. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, sobota, výsledky)
16.05.2026 o 13:35
8. etapa: Chieti – Fermo
Plánovaný
Prenos
Celkové pořadí po 7. etapě (růžový dres):
1. Afonso Eulálio (POR / Bahrain – Victorious) 30:59:23
2. Joonas Vingegaard (DEN / Team Visma | Lease a Bike) + 3:17
3. Felix Gall (AUT / Decathlon CMA CGM Team) + 3:34
4. Jai Hindley (AUS / Red Bull – BORA – hansgrohe) + 4:25
5. Giulio Pellizzari (ITA / Red Bull – Bora – hansgrohe) + 4:28
6. Ben O'Connor (AUS / Team Jayco AlUla) + 4:32
7. Mathys Rondel (FRA / Tudor Pro Cycling Team) + 4:56
8. Giulio Ciccone (ITA / Lidl – Trek) + 4:57
9. Thymen Arensman (NLD / Netcompany INEOS) + 5:07
10. Michael Storer (AUS / Tudor Pro Cycling Team) + 5:11
...
12. Jan Hirt (CZE / NSN Cycling Team) + 5:40
Pořadí jezdců do 25 let po 7. etapě (bílý dres):
1. Afonso Eulálio (POR / Bahrain – Victorious) 30:59:23
2. Giulio Pellizzari (ITA / Red Bull – BORA – hansgrohe) + 4:28
3. Mathys Rondel (FRA / Tudor Pro Cycling Team) + 4:56
4. Igor Arrieta (ESP / UAE Team Emirates – XRG) + 6:11
5. Davide Piganzoli (ITA / Team Visma | Lease a Bike) + 6:22
Pořadí bodovací soutěže po 7. etapě (fialový dres):
1. Paul Magnier (FRA / Soudal Quick-Step) 130 bodů
2. Jonathan Milan (ITA / Lidl-Trek) 76
3. Davide Ballerini (ITA / XDS Astana Team) 58
4. Jonathan Narváez (COL / UAE Team Emirates – XRG) 53
5. Manuele Tarozzi (ITA / Bardiani CSF 7 Saber) 48
Pořadí vrchařské soutěže po 7. etapě (modrý dres):
1. Joonas Vingegaard (DEN / Team Visma | Lease a Bike) 61 bodů
2. Diego Pablo Sevilla (ESP / Team Polti VisitMalta) 60
3. Felix Gall (AUT / Decathlon CMA CGM Team) 24
4. Igor Arrieta (ESP / UAE Team Emirates – XRG) 18
5. Nelson Oliveira (POR / Movistar Team) 18
Zdravím čtenáře u sledování textového komentáře z již osmé etapy cyklistického Gira, které se nyní odehrává v Itálii. Po včerejší první větší horské zkoušce stále vede portugalský cyklista Afonso Eulálio. Páteční nejdelší etapu dokázal ovládnout po výšlapu na slavný Blockhaus Joonas Vingegaard, jenž stáhl na Portugalce téměř tři minuty.
Po 244 kilometrech bude na jezdce opět čekat jednodušší rozjezd etapy, závodníky čeká tentokrát 156 kilometrů dlouhá šichta. Po sprinterské prémii Cupra Marittima budou následovat hned čtyři bodované vrcholy, včetně cílového Ferma. Začátek etapy je naplánován na cca 13:35 a pojede se z města Chieti. Tenrokráte se nastoupá téměř 2000 výškových metrů.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:35.