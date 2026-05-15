    ONLINE: 7. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (horská - 244 km)

    Sportnet|15. máj 2026 o 08:15
    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos zo 7. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026.

    Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 majú dnes na programe siedmu etapu. Tá sa začína v prímorskom meste Formia a finišuje na kopci Blockhaus.

    Siedma etapa pretekov bude vôbec najdlhšia v tohtoročnom itinerári a prinesie aj prvý cieľový dojazd na vrchole stúpania.

    Kde sledovať Giro d'Italia v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Horský dojazd na Blockhaus býva pravidelnou súčasťou pretekov. Naposledy tu v roku 2022 zvíťazil Jai Hindley, ktorý sa neskôr stal celkovým víťazom.

    15.05.2026 o 10:55
    7. etapa: Formia – Blockhaus
    Sedmá etapa letošního Gira začíná lehce před jedenáctou hodinou. Jezdci v ní nastoupají kolem 4600 výškových metrů a půjde o jednu z náročnějších etap. Doufejme, že po pádu ve čtvrteční etapě budou všichni zúčastnění závodníci v pořádku a budou moci nastoupit. Nejhůře po různých pádech a zdravotních potížích je na tom tým UAE Emirates, jenž přišel jak o Adama Yatese, tak také Marca Solera. Peloton už také opustil jeden z favoritů bodovací soutěže Kaden Groves.
    Jezdce v pátek čeká opravdu těžká šichta, která čítá při horské zkoušce 245 kilometrů. V rámci nich čeká na sprintery prémie přibližně v polovině závodu. Už v té době se začne mírně stoupat až na první horskou prémii druhé kategorie, která závodníky čeká ve vesnici Roccaraso. Po výšlapu na náročnou La Forchetta s průměrným sklonem 7.5% přijde delší sjezd, na který ještě bude navazovat kratší výjezd na Passo San Leonardo.
    Soutěž týmů:

    1. XDS Astana Team 74:34:30
    2. Movistar Team +0:31
    3. Tudor Pro Cycling Team +6:15
    Pořadí jezdců do 25 let (bílý dres):

    1. Afonso Eulálio (POR / Bahrain-Victorious) 24:47:13
    2. Igor Arrieta (ESP / UAE Emirates) +2:51
    3. Andrea Noviero Raccagni (ITA / Soudal Quick-Step) +3:39
    4. Johannes Kulset (NOR / Unox-X Mobility) +5:17
    5. Jan Christen (SUI / UAE Emirates) +6:16
    Pořadí vrchařské soutěže po 6. etapě (modrý dres):

    1. Diego Pablo Sevilla (ESP / Polti VisitMalta) 42 bodů
    2. Igor Arrieta (ESP / UAE Emirates) 18
    3. Nelson Oliveira (POR / Movistar) 18
    4. Manuele Tarozzi (ITA / Bardiani CSF) 14
    5. Einer Rubio (COL / Movistar) 13
    Pořadí bodovací soutěže po 6. etapě (fialový dres):

    1. Paul Magnier (FRA / Soudal Quick-Step) 130 bodů
    2. Jonathan Milan (ITA / Lidl-Trek) 64
    3. Davide Ballerini (ITA / Astana) 58
    4. Jhonatan Narváez (ECU / UAE Emirates) 42
    5. Jasper Stuyven (BEL / Soudal Quick-Step) 40
    Celkové pořadí po 6. etapě (růžový dres):

    1. Afonso Eulálio (POR / Bahrain-Victorious) 24:47:13
    2. Igor Arrieta (ESP / UAE Emirates) +2:51
    3. Christian Scaroni (ITA / Astana) +3:34
    4. Andreas Raccagni (ITA / Soudal Quick-Step) +3:39
    5. Johannes Kulset (NOR / Uno-X) +5:17
    6. Giulio Ciccone (ITA / Lidl-Trek) +6:12
    7. Jan Christen (SUI / UAE Emirates) +6:16
    8. Florian Stork (GER / Tudor) +6:16
    9. Egan Bernal (COL / Ineos) +6:16
    10. Thymen Arensman (NED / Ineos) +6:18

    19. Jan Hirt (CZE / NSN Cycling Team) +6:22
    106. Lukáš Kubiš (SVK / Unibet Rose Rockets) +35:37
    144. Matyáš Kopecký (CZE / Unibet Rose Rockets) +46:56
    145. Tomáš Kopecký (CZE / Unibet Rose Rockets) +46:56
    V předešlé etapě čekala závodníky po náročném deštivém průběhu té páté trocha odpočinku. Kromě kratšího úniku se vše chystalo na závěrečný spurt. V něm však necelý kilometr před cílem došlo k většímu pádu sprinterů a nakonec tak šlo o klasikářský dojezd. Toho dokonale využili Davide Ballerini a Jasper Stuyven, kdy nakonec první jmenovaný urval pro stáj Astana letošní druhou výhru na Grand Tour. Pro Balleriniho šlo o vůbec první vítězství v etapách na třech největších podnicích cyklistického světa.
    Zdravím hlavně všechny cyklistické nadšence! Ještě v páteční dopoledne začne sedmá etapa cyklistického svátku v Itálii. V rámci Gira se pojede z přímořského italského městečka Formia až k prvnímu pořádnému horskému testu. Vrcholem bude Blockhaus, který se nachází v národním parku Majella.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 10:55.

