ONLINE: 12. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (zvlnená - 175 km)

Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 mali dnes na programe dvanástu etapu, ktorá štartuje v pobrežnom meste Imperia a po 175 kilometroch bude finišovať v obci Novi Ligure.
Kde sledovať Giro d'Italia v tv?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.
Dvanásty deň úvodnej Grand Tour sezóny by mal patriť najrýchlejším mužom v pelotóne, ktorých však nečaká úplne rovinatý profil.
Cyklistiku ste sledovali spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Giro d'Italia 2026 - 12. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, štvrtok, výsledky)
Giro d’Italia 2025
21.05.2026 o 13:15
12. etapa: Imperia – Novi Ligure
Plánovaný
Prenos
Dvanáctá etapa Gira d’Italia zavede peloton z pobřežní Imperie směrem do Novi Ligure a na první pohled půjde o den, který může být hodně otevřený. Trasa měří 175 kilometrů a dlouho se tváří poměrně klidně – po úvodním menším stoupání následuje dlouhá, spíše rovinatá pasáž, kde se může vytvořit únik a peloton bude řešit, jak velký mu dá náskok.
Klíčová část přijde až zhruba ve druhé polovině etapy. Po stovce kilometrů se začne profil lámat a jezdce čekají dvě výraznější překážky. Nejprve Colle Giovo, dlouhé 11,4 kilometru s průměrem 4,2 %, a krátce poté Bric Berton, který má 5,5 kilometru při 5,9 %. Nejde o extrémní horskou etapu, ale po předchozích dnech mohou právě tyto kopce vyřadit ryzí sprintery ze hry a nahrávat klasikářům.
Po posledním stoupání zbývá ještě dost kilometrů do cíle, takže se dá čekat hodně taktiky. Silnější týmy mohou zkusit peloton znovu poskládat, ale pro odolné únikáře nebo již zmíněné klasikářské typy jezdců to bude zajímavá šance na etapový vavřín. Závěr do Novi Ligure už není vyloženě horský, spíš zvlněný, a může nabídnout dojezd menší skupiny i zredukovaného pelotonu.
Klíčová část přijde až zhruba ve druhé polovině etapy. Po stovce kilometrů se začne profil lámat a jezdce čekají dvě výraznější překážky. Nejprve Colle Giovo, dlouhé 11,4 kilometru s průměrem 4,2 %, a krátce poté Bric Berton, který má 5,5 kilometru při 5,9 %. Nejde o extrémní horskou etapu, ale po předchozích dnech mohou právě tyto kopce vyřadit ryzí sprintery ze hry a nahrávat klasikářům.
Po posledním stoupání zbývá ještě dost kilometrů do cíle, takže se dá čekat hodně taktiky. Silnější týmy mohou zkusit peloton znovu poskládat, ale pro odolné únikáře nebo již zmíněné klasikářské typy jezdců to bude zajímavá šance na etapový vavřín. Závěr do Novi Ligure už není vyloženě horský, spíš zvlněný, a může nabídnout dojezd menší skupiny i zredukovaného pelotonu.
Pořadí jezdců do 25 let (bílý dres)
1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 44:17:41
2. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:36
3. Markel Beloki (ESP) EF Education–EasyPost +4:16
4. Mthys Rondel (FRA) Tudor Pro Cycling Team +4:45
5. Davide Piganzoli (ITA) Team Visma | Lease a Bike +5:27
1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 44:17:41
2. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:36
3. Markel Beloki (ESP) EF Education–EasyPost +4:16
4. Mthys Rondel (FRA) Tudor Pro Cycling Team +4:45
5. Davide Piganzoli (ITA) Team Visma | Lease a Bike +5:27
Pořadí vrchařské soutěže po 11. etapě (modrý dres)
1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) 111 bodů
2. Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) 60
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) 48
1. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) 111 bodů
2. Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) 60
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) 48
Pořadí bodovací soutěže po 11. etapě (fialový dres)
1. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) 130 bodů
2. Jonathan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) 111
3. Jonathan Milan (Lidl-Trek) 76
1. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) 130 bodů
2. Jonathan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) 111
3. Jonathan Milan (Lidl-Trek) 76
Celkové pořadí po 11. etapě
1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 44:17:41
2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike +00:27
3. Thymen Arensman (NED) Netcompany INEOS +01:57
4. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM Team +02:24
5. Ben O'Connor (AUS) Team Jayco AlUla +02:48
6. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:06
7. Michael Storer (AUS) Tudor Pro Cycling Team +3:28
8. Derek Gee (CAN) Lidl – Trek + 3:34
9. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:36
10. Chris Harper (AUS) Pinarello Q36.5 +4:09
....
18. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team +07:47
142. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets +2:18:11
147. Matyáš Kopecký (CZE)Unibet Rose Rockets +2:24:52
150. Tomáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +2:27:28
1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 44:17:41
2. Jonas Vingegaard (DEN) Team Visma | Lease a Bike +00:27
3. Thymen Arensman (NED) Netcompany INEOS +01:57
4. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM Team +02:24
5. Ben O'Connor (AUS) Team Jayco AlUla +02:48
6. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:06
7. Michael Storer (AUS) Tudor Pro Cycling Team +3:28
8. Derek Gee (CAN) Lidl – Trek + 3:34
9. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:36
10. Chris Harper (AUS) Pinarello Q36.5 +4:09
....
18. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling Team +07:47
142. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets +2:18:11
147. Matyáš Kopecký (CZE)Unibet Rose Rockets +2:24:52
150. Tomáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +2:27:28
Letošní Giro pokračuje ve čtvrtek dvanáctou etapou z Imperie do Novi Ligure, přičemž měří 175 kilometrů. Je vedena jako kopcovitá kvůli profilu ve druhé polovině, kdy se bude hodně stoupat a hodně klesat. Posledních 28 kilometrů bude relativně po rovině, i když důležité je slovo relativně. Je tam několik menších kopců, které mohou někomu pomoci třeba i do pozdního úniku.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:15.