ONLINE: 13. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (zvlnená - 189 km)

Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 mali dnes na programe prinástu etapu, ktorá štartuje v pobrežnom meste Alessandria a po 189 kilometroch bude finišovať v meste Verbania na brehu jazera Maggiore.
Etapa môže vyhovovať odolným šprintérom, klasikárom, ale aj vrchárom s kvalitným špurtom.
22.05.2026 o 12:55
13. etapa: Alessandria – Verbania
Pořadí mladých jezdců (bílý trikot)
1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 48:10:38
2. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:42
3. Markel Beloki (ESP) EF Education – EasyPost +4:20
4. Mathys Rondel (FRA) Tudor Pro Cycling +4:51
5. Davide Piganzoli (ITA) Visma | Lease a Bike +5:33
Pořadí vrchařské soutěže (modrý trikot)
1. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike 111 bodů
2. Diego Sevilla (ESP) Polti VisitMalta 60
3. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM 48
4. Mattia Bais (ITA) Polti VisitMalta 30
5. Einer Rubio (COL) Movistar 27
Pořadí bodovací soutěže (fialový trikot)
1. Paul Magnier (FRA) Soudal Quick-Step 130 bodů
2. Jonathan Narváez (COL) UAE Emirates – XRG 111
3. Jonathan Milan (ITA) Lidl-Trek 76
4. Guillermo Silva (URU) XDS Astana 70
5. Alec Segaert (BEL) Bahrain – Victorious 62
Celkové pořadí po 12. etapě (růžový trikot)
1. Afonso Eulálio (POR) Bahrain – Victorious 48:10:38
2. Jonas Vingegaard (DEN) Visma | Lease a Bike +0:33
3. Thymen Arensman (NED) Netcompany INEOS +2:03
4. Felix Gall (AUT) Decathlon CMA CGM +2:30
5. Ben O'Connor (AUS) Jayco AlUla +2:50
6. Jai Hindley (AUS) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:12
7. Michael Storer (AUS) Tudor Pro Cycling +3:34
8. Derek Gee (CAN) Lidl – Trek + 3:40
9. Giulio Pellizzari (ITA) Red Bull – BORA – hansgrohe +3:42
10. Chris Harper (AUS) Pinarello Q36.5 +4:15
....
18. Jan Hirt (CZE) NSN Cycling +7:53
139. Lukáš Kubiš (SVK) Unibet Rose Rockets +2:30:11
144. Matyáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +2:36:52
146. Tomáš Kopecký (CZE) Unibet Rose Rockets +2:39:28
Ve včerejší 12. etapě v Novi Ligure selhala taktika sprinteských stájí a s třívteřinovým náskokem překvapivě zvítězil po nástupu v závěru etapy Belgičan Alec Segaert, který podtrhl zatím velmi úspěšné Giro pro stáj Bahrain Victorious, za kterou jezdí stále v růžovém dresu Afonso Eulálio. Nedá se čekat, že by právě dnešní mírně zvlněná etapa měla výrazněji promluvit do celkového pořadí, ale bude zajímavé sledovat, jakou taktiku před náročným víkendem zvolí týmy hlavních favoritů. Etapa to není vyloženě pro sprintery, šanci by mohl dostat únik a závěr je jako dělaný pro klasikáře typu Narváeze (UAE), Cicconeho (Lidl-Trek) či Scaroniho (Astana). Nechme se překvapit, závodníci sednou na kola ve 12:40 a zhruba o čtvrt hodiny později bude etapa naostro odstartována.
Hezké páteční odpoledne příznivcům cyklistiky! Giro di Italia se přehouplo do své druhé poloviny a dnes čeká peloton 189 km dlouhá rovinatá etapa z Alessandrie do Verbanie, která vede po přímce severním směrem Pádskou nížinou do předhůří Alp k Lagu Maggiore.
Na trase jsou přichystány čtyři prémie a všechny až v jejím závěru. Nejprve se utkají o body sprinteři 33,3 km před cílem, o 12 kilometrů dále jezdce čeká přejezd jediného výraznějšího kopce v Ungiasce. Tam zdolají převýšení 376 metrů, rozdělené do vrchařských prémií 4. a 3. kategorie a v krátkém mezilehlém klesání ještě mohou získat bonifikační vteřiny na prémii Red Bullu. Od nejvyššího bodu etapy následuje sjezd a v posledních několika kilometrech cílová rovinka.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:55.