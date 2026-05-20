ONLINE: 11. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (kopcovitá - 195 km)

Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 majú dnes na programe jedenástu etapu, ktorá bude štartovať v obci Porcari a po 195 kilometroch finišovať v prímorskom meste Chiavari.
Podobne ako vo viacerých iných etapách bude opäť ťažšia druhá polovica trate. Najprv budú cyklisti zdolávať Passo del Termine, po ktorom nasleduje takmer desaťkilometrový kopec Colle di Guaitarola.
Kde sledovať Giro d'Italia v tv?
ONLINE PRENOS: Giro d'Italia 2026 - 11. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, streda, výsledky)
Giro d’Italia 2025
20.05.2026 o 12:30
11. etapa: Porcari – Chiavari
Plánovaný
Prenos
Pořadí vrchařské soutěže po 10. etapě (modrý dres)
1. Joonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) 111 bodů
2. Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta) 60
3. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) 48
Pořadí bodovací soutěže po 10. etapě (fialový dres)
1. Paul Magnier (Soudal Quick-Step) 130 bodů
2. Jonathan Narváez (UAE Team Emirates – XRG) 86
3. Jonathan Milan (Lidl-Trek) 76
Celkové pořadí po 10. etapě
1. Afonso Eulálio (Bahrain – Victorious) 39:40:34
2. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) +00:27
3. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +01:57
4. Felix Gall (Decathlon CMA CGM Team) +02:24
5. Ben O´Connor (Team Jayco AlUla) +02:48
6. Jai Hindley (Red Bull – BORA – hansgrohe)
7. Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team)
8. Derek Gee (Lidl – Trek)
9. Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe)
10. Markel Beloki (EF Education – EasyPost)
....
18. Jan Hirt (NSN Cycling Team) +07:47
142. Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) +01:52:35
150. Matyáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) +01:59:16
151. Tomáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) +01:59:26
Výsledky 10. etapy:
1. Filippo Ganna (Netcompany INEOS) 45:53
2. Thymen Arensman (Netcompany INEOS) +01:54
3. Rémi Cavagna (Groupama – FDJ United) +01:59
4. Sjoerd Bax (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) +02:04
5. Derek Gee (Lidl – Trek) +02:16
6. Max Walscheid (Lidl – Trek) +02:17
7. Johan Price-Pejtersen (Alpecin – Premier Tech) +02:29
8. Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates – XRG) +02:33
9. Lorenzo Milesi (Movistar Team) +02:40
10. Niklas Larsen (Unibet Rose Rockets) +02:42
....
81. Jan Hirt (NSN Cycling Team) +06:33
106. Matyáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) +07:21
129. Tomáš Kopecký (Unibet Rose Rockets) +08:04
139. Lukáš Kubiš (Unibet Rose Rockets) +08:34
Vítám tu všechny milovníky cyklistiky! Ve středu je na programu 11etapa Gira, která povede z Porcari do Chiavari a měří 195 km. V první polovině pojede peloton spíše po rovině, ale závodníci si budou si muset dávat pozor na zrádné zatáčky. Druhá polovina etapy je pak prověří hned třemi vypsanými stoupáními. V závěru jezdci absolvují krátký sjezd do města s několika náročnými zatáčkami. Poslední kilometr je rovinatý.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 12:30.