Šimon Nemec požiadal New Jersey o výmenu. Rokovania o novej zmluve viaznu

Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec požiadal vedenie tímu New Jersey Devils o výmenu.
Informoval o tom Denník N s odvolaním sa na dôveryhodný zdroj.
Budúcnosť draftovej dvojky z roku 2022 je predmetom špekulácií už dlhší čas, no tentoraz ide o najkonkrétnejší signál, že by sa jeho pôsobenie v organizácii mohlo skončiť.
Situáciu podľa dostupných informácií nezmenila ani výmena na poste generálneho manažéra.
Funkciu v polovici apríla prevzal Sunny Mehta, ktorý nahradil Toma Fitzgeralda.
Ako ďalej informuje Denník N, Mehta s Nemcom však zatiaľ osobne nerokoval, hoci po hráčovom návrate z dovolenky bolo plánované spoločné stretnutie.
Dvadsaťdvaročný obranca je po skončení nováčikovského kontraktu obmedzeným voľným hráčom. Novú zmluvu zatiaľ podpísanú nemá a bez súhlasu Devils nemôže viesť rokovania s inými klubmi NHL.
O jeho možnom odchode sa intenzívne hovorilo už pred marcovou prestupovou uzávierkou. Nemec patril medzi hráčov, ktorých meno sa najčastejšie objavovalo v súvislosti s výmenami, vedenie New Jersey však napokon káder nemenilo.
Jedným z dôvodov pretrvávajúcich špekulácií je skladba obrany Devils. Klub má dlhodobo vysokú konkurenciu medzi pravákmi, čo obmedzuje priestor pre slovenského reprezentanta.
New Jersey si vybrali Šimona Nemca v prvom kole draftu 2022 z celkového 2. miesta. V drese Devils odohral v základnej časti NHL 155 zápasov, v ktorých zaznamenal 16 gólov a 49 bodov.
V uplynulej sezóne nastúpil na 68 stretnutí a s 26 bodmi dosiahol svoje doterajšie maximum v profilige.
Väčšinu ročníka nastupoval v treťom obrannom páre, no tréner Sheldon Keefe ho v niekoľkých dueloch vynechal zo zostavy a zaradil medzi zdravých náhradníkov, čo naznačovalo, že jeho pozícia v tíme nie je pevná.