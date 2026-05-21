Šimon Nemec požiadal New Jersey o výmenu. Rokovania o novej zmluve viaznu

Sportnet|21. máj 2026 o 14:19
Slovenský obranca nemá v tíme isté miesto.

Slovenský hokejový obranca Šimon Nemec požiadal vedenie tímu New Jersey Devils o výmenu.

Informoval o tom Denník N s odvolaním sa na dôveryhodný zdroj.

Budúcnosť draftovej dvojky z roku 2022 je predmetom špekulácií už dlhší čas, no tentoraz ide o najkonkrétnejší signál, že by sa jeho pôsobenie v organizácii mohlo skončiť.

Situáciu podľa dostupných informácií nezmenila ani výmena na poste generálneho manažéra.

Funkciu v polovici apríla prevzal Sunny Mehta, ktorý nahradil Toma Fitzgeralda.

Ako ďalej informuje Denník N, Mehta s Nemcom však zatiaľ osobne nerokoval, hoci po hráčovom návrate z dovolenky bolo plánované spoločné stretnutie.

Dvadsaťdvaročný obranca je po skončení nováčikovského kontraktu obmedzeným voľným hráčom. Novú zmluvu zatiaľ podpísanú nemá a bez súhlasu Devils nemôže viesť rokovania s inými klubmi NHL.

O jeho možnom odchode sa intenzívne hovorilo už pred marcovou prestupovou uzávierkou. Nemec patril medzi hráčov, ktorých meno sa najčastejšie objavovalo v súvislosti s výmenami, vedenie New Jersey však napokon káder nemenilo.

Jedným z dôvodov pretrvávajúcich špekulácií je skladba obrany Devils. Klub má dlhodobo vysokú konkurenciu medzi pravákmi, čo obmedzuje priestor pre slovenského reprezentanta.

New Jersey si vybrali Šimona Nemca v prvom kole draftu 2022 z celkového 2. miesta. V drese Devils odohral v základnej časti NHL 155 zápasov, v ktorých zaznamenal 16 gólov a 49 bodov.

V uplynulej sezóne nastúpil na 68 stretnutí a s 26 bodmi dosiahol svoje doterajšie maximum v profilige.

Väčšinu ročníka nastupoval v treťom obrannom páre, no tréner Sheldon Keefe ho v niekoľkých dueloch vynechal zo zostavy a zaradil medzi zdravých náhradníkov, čo naznačovalo, že jeho pozícia v tíme nie je pevná.

