    Na Slovákov chodí najmenej ľudí, fanúšikovia si priniesli rezne a pijú menej

    Samuel Grega|20. máj 2026 o 15:25
    Rozpoznať Slovákov pred arénou vo Fribourgu bolo jednoduché. Okrem dresov so štátnym znakom na hrudi ich prezrádzali aj rezne s chlebom alebo čapované pivo.

    Nie všetci však merali do Švajčiarska dlhú cestu. Niektorým trvala cesta tri hodiny, iným len 20 minút. Veľa Slovákov žije vo Švajčiarsku dlhodobo a turnaj si nenechali ujsť. 

    Najmenej divákov chodí na Slovensko

    Vo všetkých troch doterajších zápasoch, cez víkend proti Nórsku a Taliansku a v utorok proti Slovinsku, mali slovenskí fanúšikovia v hľadisku prevahu.

    Počtom, aj decibelmi.

    Z dejiska MS v hokeji 2026 píšu Martin Turčin a Samuel Grega

    Ani jeden zápas slovenského tímu však zatiaľ nebol ani zďaleka vypredaný. Naopak, patrili medzi najmenej navštevované. Hľadisko BCF Arény s kapacitou 7500 miest bolo pri nich naplnené približne spolovice.

    Priemerná divácka účasť na zápasoch Slovenska bola 3912 fanúšikov, čo je úplne najmenej zo všetkých mužstiev na turnaji.

    Viac divákov chodí aj na Slovinsko (3925), Nórsko (4267) či Taliansko (5108). Nízka účasť odráža aj menej atraktívnych súperov.

    Fribourg je hokejové mesto a hoci Švajčiari hrajú v Zürichu, ľudia radi prídu na dobrý hokej aj tu. 

    Domáci priaznivci sa však v hojnejšom počte nahrnuli do hľadiska na zápasy Kanady, Švédska či Česka. Pri týchto mužstvách dosiahla priemerná návštevnosť viac ako 6-tisíc.

    V Zürichu chodí na zápasy ešte viac fanúšikov a návštevnosť je v hale s kapacitou 10-tisíc ľudí vysoká. Aj na Maďarov či Rakúšanov chodí viac ako 8-tisíc divákov.

    Priemerná návštevnosť tímov na MS v hokeji

    Skupina B

    Počet divákov

    Skupina A

    Počet divákov

    Kanada

    6774

    Švajčiarsko

    10000

    Švédsko

    6444

    Fínsko

    9263

    Česko

    6272

    Nemecko

    8716

    Dánsko

    6004

    USA

    8554

    Taliansko

    5108

    Lotyšsko

    8436

    Nórsko

    4267

    Maďarsko

    8244

    Slovinsko

    3925

    Rakúsko

    8106

    SLOVENSKO

    3912

    Veľká Británia

    7475

    Na slovenské zápasy proti Dánsku (vo štvrtok o 20.20) aj Švédsku (v utorok 26. mája o 16.20) sa stále dajú zakúpiť vstupenky. Naopak, súboje Slovenska proti Česku a proti Kanade sú už vypredané.

    Na Dánov a Švédov sú na webe IIHF dostupné už len vstupenky prvej a druhej kategórie za 122,90 frankov (134 €), respektíve 81,80 švajčiarskych frankov (89 ). Tie najlacnejšie sa minuli.

    Aké ceny sú vo fanzóne?

    Mesto Fribourg má približne 38-tisíc obyvateľov, podobne ako Michalovce. Na hokejovú BCF arénu by však boli pyšní aj vo veľkomeste. Je vynovená, moderná a strmé sedenie ponúka dobrý výhľad na ľad.

    Fanzóna sa nachádza hneď pri štadióne. Pri príchode do nej si diváci všimnú mnoho stánkov s jedlom. K dispozícii je grécka, ázijská aj talianska kuchyňa a nechýbajú burgre, hot-dogy a čapované pivo. 

    Švajčiarsko má najvyššie priemerné platy (cca 8000 ) na celom svete a odráža sa to aj na cenách vo fanzóne.

    Štyri decilitre piva stoja 6,80 frankov (7,4 €). Ak niekto preferuje alkoholický nápoj gin-tonic, zaplatí 12 frankov (13,1 €).

