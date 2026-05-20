Na Slovákov chodí najmenej ľudí, fanúšikovia si priniesli rezne a pijú menej

Rozpoznať Slovákov pred arénou vo Fribourgu bolo jednoduché. Okrem dresov so štátnym znakom na hrudi ich prezrádzali aj rezne s chlebom alebo čapované pivo.
Nie všetci však merali do Švajčiarska dlhú cestu. Niektorým trvala cesta tri hodiny, iným len 20 minút. Veľa Slovákov žije vo Švajčiarsku dlhodobo a turnaj si nenechali ujsť.
Najmenej divákov chodí na Slovensko
Vo všetkých troch doterajších zápasoch, cez víkend proti Nórsku a Taliansku a v utorok proti Slovinsku, mali slovenskí fanúšikovia v hľadisku prevahu.
Počtom, aj decibelmi.
Ani jeden zápas slovenského tímu však zatiaľ nebol ani zďaleka vypredaný. Naopak, patrili medzi najmenej navštevované. Hľadisko BCF Arény s kapacitou 7500 miest bolo pri nich naplnené približne spolovice.
Priemerná divácka účasť na zápasoch Slovenska bola 3912 fanúšikov, čo je úplne najmenej zo všetkých mužstiev na turnaji.
Viac divákov chodí aj na Slovinsko (3925), Nórsko (4267) či Taliansko (5108). Nízka účasť odráža aj menej atraktívnych súperov.
Fribourg je hokejové mesto a hoci Švajčiari hrajú v Zürichu, ľudia radi prídu na dobrý hokej aj tu.
Domáci priaznivci sa však v hojnejšom počte nahrnuli do hľadiska na zápasy Kanady, Švédska či Česka. Pri týchto mužstvách dosiahla priemerná návštevnosť viac ako 6-tisíc.
V Zürichu chodí na zápasy ešte viac fanúšikov a návštevnosť je v hale s kapacitou 10-tisíc ľudí vysoká. Aj na Maďarov či Rakúšanov chodí viac ako 8-tisíc divákov.
Skupina B
Počet divákov
Skupina A
Počet divákov
Kanada
6774
Švajčiarsko
10000
Švédsko
6444
Fínsko
9263
Česko
6272
Nemecko
8716
Dánsko
6004
USA
8554
Taliansko
5108
Lotyšsko
8436
Nórsko
4267
Maďarsko
8244
Slovinsko
3925
Rakúsko
8106
SLOVENSKO
3912
Veľká Británia
7475
Na slovenské zápasy proti Dánsku (vo štvrtok o 20.20) aj Švédsku (v utorok 26. mája o 16.20) sa stále dajú zakúpiť vstupenky. Naopak, súboje Slovenska proti Česku a proti Kanade sú už vypredané.
Na Dánov a Švédov sú na webe IIHF dostupné už len vstupenky prvej a druhej kategórie za 122,90 frankov (134 €), respektíve 81,80 švajčiarskych frankov (89 €). Tie najlacnejšie sa minuli.
Aké ceny sú vo fanzóne?
Mesto Fribourg má približne 38-tisíc obyvateľov, podobne ako Michalovce. Na hokejovú BCF arénu by však boli pyšní aj vo veľkomeste. Je vynovená, moderná a strmé sedenie ponúka dobrý výhľad na ľad.
Fanzóna sa nachádza hneď pri štadióne. Pri príchode do nej si diváci všimnú mnoho stánkov s jedlom. K dispozícii je grécka, ázijská aj talianska kuchyňa a nechýbajú burgre, hot-dogy a čapované pivo.
Švajčiarsko má najvyššie priemerné platy (cca 8000 €) na celom svete a odráža sa to aj na cenách vo fanzóne.
Štyri decilitre piva stoja 6,80 frankov (7,4 €). Ak niekto preferuje alkoholický nápoj gin-tonic, zaplatí 12 frankov (13,1 €).