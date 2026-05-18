Začiatok Tour sa v roku 2028 vráti do Francúzska. Musí sa prispôsobiť aj letnej olympiáde

    Tadej Pogačar po triumfe na Tour de France 2025. (Autor: TASR/AP)
    TASR|18. máj 2026 o 16:37
    V poradí 115. edícia prestížnych cyklistických pretekov Tour de France odštartuje v roku 2028 v meste Reims.

    Úvodná etapa sa uskutoční 24. júna, informovali o tom v pondelok organizátori. „Stará dáma" sa po dvojročnej prestávke opäť začne na území Francúzska.

    V tejto sezóne odštartuje v Barcelone a v roku 2027 v škótskom Edinburghu. Reims bol naposledy súčasťou Tour pred 70 rokmi, pripomenula agentúra DPA.

    V roku 2028 odštartujú preteky o týždeň skôr, v Los Angeles sú totiž v lete na programe olympijské hry. Tour vyvrcholí 16. júla v Paríži.

