Začiatok Tour sa v roku 2028 vráti do Francúzska. Musí sa prispôsobiť aj letnej olympiáde

V poradí 115. edícia prestížnych cyklistických pretekov Tour de France odštartuje v roku 2028 v meste Reims.
Úvodná etapa sa uskutoční 24. júna, informovali o tom v pondelok organizátori. „Stará dáma" sa po dvojročnej prestávke opäť začne na území Francúzska.
V tejto sezóne odštartuje v Barcelone a v roku 2027 v škótskom Edinburghu. Reims bol naposledy súčasťou Tour pred 70 rokmi, pripomenula agentúra DPA.
V roku 2028 odštartujú preteky o týždeň skôr, v Los Angeles sú totiž v lete na programe olympijské hry. Tour vyvrcholí 16. júla v Paríži.