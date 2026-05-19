    ONLINE: 10. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (individuálna časovka - 42 km)

    ONLINE: 10. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE.
    ONLINE: 10. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE. (Autor: TASR/LaPresse via AP)
    Sportnet|19. máj 2026 o 10:15
    ShareTweet0

    Sledujte spolu s nami ONLINE prenos z 10. etapy cyklistických pretekov Giro d'Italia 2026.

    Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 majú dnes na programe desiatu etapu. Po druhom dni voľna dostanú príležitosť na etapový triumf špecialisti na boj proti chronometru.

    S výnimkou krátkeho stúpania pred cieľom je profil časovky rovinatý, no dĺžka 42 km môže spôsobiť výrazné časové rozdiely v celkovom poradí.

    Kde sledovať cyklistiku v TV?
    Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

    Cyklistiku sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

    ONLINE PRENOS: Giro d'Italia 2026 - 10. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, utorok, výsledky)

    Giro d’Italia  2025
    19.05.2026 o 13:15
    10. etapa: Viareggio – Massa (individuální časovka)
    Plánovaný
    Prenos
    Startovní listina
    Matyáš Kopecký 13:31
    Tomáš Kopecký 13:33
    Lukáš Kubiš 13:42
    Niklas Larsen 13:51
    Filippo Ganna 14:20
    Alec Sefaert 14:40
    Jan Hirt 15:58
    Thymen Arensman 16:16
    Jai Hindley 16:22
    Felix Gall 16:25
    Jonas Vingegaard 16:28
    Afonso Eulálio 16:31
    Celkové pořadí po 9. etapě (růžový dres)

    1. Afonso Eulálio (POR / Bahrain – Victorious) 38:49:44
    2. Joonas Vingegaard (DEN / Team Visma | Lease a Bike) +2:24
    3. Felix Gall (AUT / Decathlon CMA CGM Team) + 2:59
    4. Jai Hindley (AUS / Red Bull – BORA – hansgrohe) + 4:32
    5. Christian Scaroni (ITA / XDS Astana Team) +4:43
    6. Thymen Arensman (NLD / Netcompany INEOS) +5:00
    7. Mathys Rondel (FRA / Tudor Pro Cycling Team) +5:01
    8. Ben O'Connor (AUS / Team Jayco AlUla) +5:03
    9. Giulio Pellizzari (ITA / Red Bull – Bora – hansgrohe) +5:15
    10. Michael Storer (AUS / Tudor Pro Cycling Team) + 5:20
    ...
    12. Jan Hirt (CZE / NSN Cycling Team) +6:11
    140. Lukáš Kubiš (SVK / Unibet Rose Rockets) +1:48:58
    147. Matyáš Kopecký (CZE / Unibet Rose Rockets) +1:56:19
    149. Tomáš Kopecký (CZE / Unibet Rose Rockets) +1:56:52
    Hezké úterní odpoledne všem fanouškům silniční cyklistiky. Po volném dni se opět roztáčí kola na italském Giru. Na závodníky dnes čeká 42 kilometrů dlouhá časovka.
    Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:15.

    Giro d'Italia 2026

    Cyklistika

    Cyklistika

    ONLINE: 10. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE.online
    ONLINE: 10. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE.online
    ONLINE: 10. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (individuálna časovka - 42 km)
    dnes 10:15
    Nachádzate sa tu:
    Domov»Cyklistika»ONLINE: 10. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (individuálna časovka - 42 km)