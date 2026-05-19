ONLINE: 10. etapa na Giro d'Italia 2026 dnes LIVE (individuálna časovka - 42 km)

Cyklistické preteky Giro d'Italia 2026 majú dnes na programe desiatu etapu. Po druhom dni voľna dostanú príležitosť na etapový triumf špecialisti na boj proti chronometru.
S výnimkou krátkeho stúpania pred cieľom je profil časovky rovinatý, no dĺžka 42 km môže spôsobiť výrazné časové rozdiely v celkovom poradí.
ONLINE PRENOS: Giro d'Italia 2026 - 10. etapa LIVE (cyklistika, NAŽIVO, utorok, výsledky)
19.05.2026 o 13:15
10. etapa: Viareggio – Massa (individuální časovka)
Startovní listina
Matyáš Kopecký 13:31
Tomáš Kopecký 13:33
Lukáš Kubiš 13:42
Niklas Larsen 13:51
Filippo Ganna 14:20
Alec Sefaert 14:40
Jan Hirt 15:58
Thymen Arensman 16:16
Jai Hindley 16:22
Felix Gall 16:25
Jonas Vingegaard 16:28
Afonso Eulálio 16:31
Celkové pořadí po 9. etapě (růžový dres)
1. Afonso Eulálio (POR / Bahrain – Victorious) 38:49:44
2. Joonas Vingegaard (DEN / Team Visma | Lease a Bike) +2:24
3. Felix Gall (AUT / Decathlon CMA CGM Team) + 2:59
4. Jai Hindley (AUS / Red Bull – BORA – hansgrohe) + 4:32
5. Christian Scaroni (ITA / XDS Astana Team) +4:43
6. Thymen Arensman (NLD / Netcompany INEOS) +5:00
7. Mathys Rondel (FRA / Tudor Pro Cycling Team) +5:01
8. Ben O'Connor (AUS / Team Jayco AlUla) +5:03
9. Giulio Pellizzari (ITA / Red Bull – Bora – hansgrohe) +5:15
10. Michael Storer (AUS / Tudor Pro Cycling Team) + 5:20
...
12. Jan Hirt (CZE / NSN Cycling Team) +6:11
140. Lukáš Kubiš (SVK / Unibet Rose Rockets) +1:48:58
147. Matyáš Kopecký (CZE / Unibet Rose Rockets) +1:56:19
149. Tomáš Kopecký (CZE / Unibet Rose Rockets) +1:56:52
Hezké úterní odpoledne všem fanouškům silniční cyklistiky. Po volném dni se opět roztáčí kola na italském Giru. Na závodníky dnes čeká 42 kilometrů dlouhá časovka.
Vítáme vás u on-line přenosu. Událost začíná v 13:15.