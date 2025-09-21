Sagan potešil divákov aj spomínal na Okolo Slovenska. Kubiš? Veľmi ma prekvapil, vraví

SLÁDKOVIČOVO. História pretekov Okolo Slovenska je veľmi pestrá a zaujímavá, no až počas jeho 69. ročníka sa jedna z etáp končila v Sládkovičove.
Mesto s približne 5700 obyvateľmi videlo míľnik Francúza Paula Magniera, no dlhý rad ľudí sa tvoril už oveľa skôr než cyklisti preťali cieľovú čiaru.
Stovky fanúšikov trpezlivo čakali na to, kým sa na pár sekúnd budú môcť stretnúť s Petrom Saganom. Trojnásobný majster sveta podpisoval kartičky, šiltovky či pózoval na fotkách, ktoré sú pre jeho fanúšikov vzácne.
"Som rád, že je stále o mňa záujem. Keď môžem urobiť niekomu radosť tým, že mu dám podpis, tak to teší aj mňa," povedal 35-ročný bývalý cyklista.
Ukončil 16-ročné čakanie
Na pretekoch Okolo Slovenska sa síce žilinský rodák zúčastnil len dvakrát, no svojimi výkonmi vo svetovom pelotóne im robil najlepšiu možnú reklamu.
"Peter je ikona svetovej cyklistiky. Keď sa jeho meno spojí s podujatím, automaticky stúpa záujem. Aj vďaka nemu sme tu privítali hviezdy ako Alaphilippe, Froome či Pinot," povedal prezident SZC Peter Privara.
Sagan sa pre častú termínovú kolíziu v jeho súťažnom kalendári predstavil na domácom podujatí až v roku 2021, pričom mal tie najvyššie ambície.
VIDEO: Zábery z pretekov Okolo Slovenska 2021
Vtedajší jazdec tímu Bora-Hansgrohe chcel vyhrávať etapy a získať žltý dres, ktorý dovtedy z jeho krajanov naposledy získal Martin Práznovský (2005).
Saganovi sa podarilo svoje ambície naplniť na päťdesiat percent. V šprintoch ho postupne zdolali Álvaro Hodeg, Jannik Steimle, Kristoffer Halvorsen a Itamar Einhorn, ale celkovým víťazom sa predsa len stal.
"Zvíťazil som bez toho, aby som vyhral etapu. Pamätám si, že Daniel Oss a Maciej Bodnar mi vtedy veľmi pomohli v poslednej etape. Roztrhali celý pelotón a dokázal som prísť v prvej skupine v úniku.
Mám na to dobré spomienky. Keď som sa dostal do žltého dresu, už ma netrápilo, či vyhrám alebo nevyhrám etapu. Celkové poradie bolo dôležitejšie," vraví.
Bicykel je pekná vec
Jeho druhá účasť na Okolo Slovenska mala rozlúčkový charakter. A v drese tímu Pierre Baguette sa rozlúčil s fanúšikmi bez výsledkových ambícii.
Sagana teší, že na Slovensku vzrástol záujem o cyklistiku, ľudia začali viac športovať a podľa jeho slov prišli na to, že bicykel je pekná vec.
Aj po skončení kariéry si nájde čas na cyklistku, či už aktívne alebo pasívne. V televízii sleduje tie najväčšie podujatia a takisto mu neušli ani kvalitné výsledky dvojnásobného majstra SR Lukáša Kubiša.
"Veľmi pozitívne ma prekvapil a rovnako si ho všíma aj svetová cyklistika. Aj sme spolu komunikovali a snažil som sa mu trochu pomôcť v jeho kariére, aby sa mohol rozvíjať ďalej, respektíve dostal nejakého manažéra.
Som rád, že odišiel zo Slovenska do nového tímu, kde má možno lepšiu základňu a špecializovanú prípravu. Veľmi mu držím prsty," hovorí Sagan.
Kým ešte donedávna sledovali fanúšikovia jeho športové výkony v najťažších cyklistických pretekoch, teraz ho môžu spoznávať aj v inom svetle.
"Veľmi ma bavilo Let´s Dance, čo bola pre mňa nová skúsenosť. Spoznal som veľa dobrých a zábavných ľudí a potom ma pozvali do šou Možné je všetko.
Bola to voľná zábava v príjemnej atmosfére, čomu som otvorený. Človek sa istým spôsobom vráti detských čias," dodal Sagan.