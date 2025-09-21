Bolo to čisté peklo, vravel Kubiš o finálnom kopci. Jeho výkony si všimnú veľké tímy

KOHÚTKA. Hoci majú pomerne výrazné fialové dresy, v pelotóne pretekov Okolo Slovenska ich štyri z piatich súťažných dní nebolo takmer vôbec vidieť.
Po sobotnej etape s cieľom v Sládkovičove nebol ani jeden cyklista tímu Jayco AlUla v top 30 celkového poradia a bez etapového výsledku v top 20.
Paul Double priznal, že to bolo trochu frustrujúce, no v záverečnej etape si austrálsky tím, najmä zásluhou 29-ročného Brita, napravil reputáciu.
Pretekár, ktorý je prvým rokom v kategórii World Tour, si poradil s presilou tímu Visma a na stúpaní Kohútka dosiahol po vzore svojho mena dvojitý triumf. Nielenže vyhral etapu, ale získal aj žltý dres pre celkového víťaza.
"Neboli sme v defenzíve ako v predošlých dňoch. Cítil som, že na nás dolieha určitý tlak a že musíme z tohto týždňa niečo vyťažiť," priznal Double.
Ďalšia víťazná koncovka
Doposiaľ mal na konte jediné profesionálne víťazstvo, keď vyhral etapu na Coppi e Bartali, čo sú preteky rovnakej úrovne ako Okolo Slovenska.
V tejto sezóne absolvoval debut na Gire, kde skončil na 12. mieste vo vrchárskej súťaži a najlepší výsledok dosiahol v úvodnej etape, v ktorej bol trinásty.
VIDEO: Zábery zo záverečnej etapy Okolo Slovenska 2025
Na Slovensku sa opäť po roku postaral o víťaznú koncovku pre Jayco AlUla.
Vlani vyhral záverečnú etapu na Štrbskom plese Felix Engelhardt (dnes štvrtý, pozn.) a žltý dres si ukoristil švajčiarsky majster Mauro Schmid.
"Pre tím je to úžasné, pretože sme tu vyhrali aj minulý rok. Pre mňa osobne je to veľké posilnenie sebavedomia a som presvedčený, že keď mám dobré nohy, tak môžem dosiahnuť aj niečo takéto," dodal Double.
Prezident SZC a riaditeľ pretekov Peter Privara s úsmevom povedal, že už na vzrastom menších postavách jazdcov austrálskeho tímu bolo jasné, že sa sústredia práve na profilovo najťažšiu etapu.
Double a aj Engelhardt sa udržali v kontakte, keď na vedúceho Paula Magniera strácali len ten čas, ktorý si Francúz vybojoval vďaka bonifikáciám. V kopcoch ukázali svoju silu a brali prvé a štvrté miesto.
Jayco AlUla aj budúci rok
V rokoch 2018 až 2023 narušil dominanciu Quick-Stepu na Okolo Slovenska iba Peter Sagan, no v posledných dvoch ročníkoch je na vrchole Jayco AlUla.
Športový riaditeľ podujatia Ľudovít Lučanič priznal, že ho to z pracovného hľadiska potešilo. Vďaka tomu je totiž pravdepodobné, že austrálske zoskupenie bude súčasťou aj jubilejného 70. ročníka.
"Jayco AlUla má takú zásadu, že na preteky, ktoré vyhrá, príde aj na budúci rok. Quick-Step k nám chodí pravidelne, takže už teraz máme isté dva World Tour tímy a verím, že ešte ďalšie pribudnú," uviedol Lučanič.
Organizačnému tímu vyšiel aj ťah so stúpaním Vršatec. V záverečnej etape ho cyklisti zdolávali až trikrát, pričom popri trati boli stovky fanúšikov.
Diváci vytvorili atmosféru, ktorú poznajú z najväčších cyklistických pretekov. Pohľad na vrchol stúpania obsypaného ľuďmi naozaj stál za to.
"Celý ročník sa vydaril a táto etapa bola povestnou čerešničkou. Ľudia nemusia cestovať do zahraničia, aby videli kvalitnú cyklistiku," povedal Privara.
"Vršatec sme zaradili pre to, aby etapa bola členitá a nie iba o poslednom stúpaní. Divákov tam bolo veľa, čo nás veľmi potešilo. Verím, že si prišli na svoje a určite z toho budú pekné obrázky," dodal Lučanič.
Kubiša si všímajú veľké tímy
Ešte pred výstupom na Kohútku bol virtuálne v žltom drese Lukáš Kubiš. Etapu zvládal lepšie ako Magnier, ale záverečných 5 km si vytrpel.
"Finálny kopec rozbehli súperi veľmi rýchlo. Ja som sa snažil držať sa svojho tempa, aby som sa nezahltil a išiel si svoje čísla až do cieľa.
Bolo to pre mňa čisté peklo, mal som tam asi o 10 kg viac ako ostatní chlapci. Som hrdý na seba, podal som dobrý výkon," povedal Kubiš.
V etape skončil na desiatom mieste a v celkovom poradí obsadil veľmi dobré šieste miesto. Iba o sekundu ho zdolal vrchár Cian Uijtdebroeks.
"Dlho budem spomínať na úžasných fanúšikov, atmosféra bola skvelá. Aj vďaka nim som vydal zo seba extra watty. Už sa teším na oddych, zajtra nepôjdem ani na kávu," uviedol dvojnásobný majster Slovenska.
Napriek tomu, že sa mu nepodarilo vyhrať etapu, gratulácie prijímal z každej strany. Počas sezóny predvádza výkony, ktorými potvrdzuje svoj talent.
VIDEO: Lukáš Kubiš a Peter Privara hodnotia Okolo Slovenska 2025
"Zlepšil sa v rozmýšľaní a pochopil, že nemôže dosahovať špičkové výsledky v slovenskom alebo českom tíme. Samozrejme, nechcem nejako dehonestovať Elkov Kasper alebo Duklu Banská Bystrica.
On bol vždy veľmi dobrý, no možno mal tento krok prísť o rok či dva skôr. Nahrádza to však bojovnosťou a určite si ho všímajú aj vo veľkých tímoch.
Na našich pretekoch bol fantastický. V štyroch etapách skončil druhý za Magnierom, ktorý je lepší šprintér a nepochybne si zaslúžil ocenenie pre najbojovnejšieho jazdca," dodal Ľudovít Lučanič.
Celkové poradie Okolo Slovenska 2025
1.
Paul Double
Veľká Británia
Team Jayco AlUla
18:12:22 h
2.
Bart Lemmen
Holandsko
Visma Lease a Bike
+ 33 s
3.
Thomas Gloag
Veľká Británia
Visma Lease a Bike
+ 35 s
4.
Felix Engelhardt
Nemecko
Team Jayco AlUla
+ 51 s
5.
Cian Uijtdebroeks
Belgicko
Visma Lease a Bike
+ 1:00 min
6.
Lukáš Kubiš
Slovensko
Unibet Tietema Rockets
+ 1:01 min