Expert o penalte pre Cristiana Ronalda: Neobhájiteľné, nesprávne rozhodnutie

Zatiaľ, čo Messiho Argentína po prestávke zlyhala a prehrala so Saudskou Arábiou (1:2), Portugalsko dokázalo aj so šťastím víťazne ustáť náročný záver proti Ghane (3:2).

Priama trénerova kritika rozhodcu bola priama, preto sa ňou určite bude zaoberať aj Medzinárodná futbalová federácia (FIFA). Aktéri by nemali hodnotiť výkon arbitrov.

"Ak niekto strelí gól, gratulujem... Ale toto bol naozaj darček. Čo viac môžem povedať? Bol to špeciálny darček od rozhodcu," povedal Addo.

Addo chcel na ihrisku aj v útrobách štadiónu konfrontovať hlavného arbitra Ismail Elfath z Maroka. "Po zápase som sa o nej chcel s rozhodcom porozprávať, ale nebolo mi to umožnené," priznal.

„Z pohľadu rozhodcu to vyzeralo ako faul. VAR však mal rozhodcu upozorniť,“ vysvetľuje Mike Dean pre Mirror . „Obranca jednoznačne hrá s loptou. Ronaldo sa potom dotkne chrbta obrancu a spadne na zem.“

„Nie je to chyba rozhodcu – on rozhodol na ihrisku. Podľa mňa sa mal VAR zapojiť a pozvať rozhodcu, aby sa na to pozrel,“ opakuje Dean.

Rozhodcovia sa spravidla nevyjadrujú navzájom k verdiktom a výkonom svojich kolegov, v tomto diskutovanom prípade však britský expert urobil výnimku.

„Je to strašidelné, musím povedať. Som len ohromený. Rád neustále podporujem rozhodcov, ale nemôžete podporovať takéto veci. Nemôžete brániť neobhájiteľné. Malo to byť zrušené. Rozhodca sa mal ísť pozrieť na obrazovku. Nerozumiem, prečo tam nebol poslaný. Bolo to na sto percent nesprávne rozhodnutie,“ uzavrel Dean.