MS vo futbale 2022: Uruguaj zdolal Ghanu, ale nepostúpil

Mohammed Salisu prišiel do súboja so Suarezom neskoro a uruguajského kapitána fauloval.

Dobrú prihrávku do behu dostal na pravom krídle Darwin Núñez. Jeho následný center do šestnástky bol ale pre Suareza pridlhý.

Center smerujúci do šestnástky odhlavičkoval Guillermo Varela a hra sa už presunula do stredu poľa.

Úvodné zostavy: Ghana: Ati-Zigi – Seidu, Amartey, Salisu, Rahman – Partey, Samed – Kudus, A. Ayew (C), J. Ayew – Iñ. Williams. Náhradníci: Danlad, Nurudeen – Issahaku, G. Mensah, Semenyo, Afriyie, Owusu, Djiku, Bukari, Aidoo, Odoi, Lamptey, Sowah, Sulemana, Kyereh. Tréner: O. Addo Uruguaj: Rochet – Varela, J. Giménez, Coates, Olivera – Pellistri, Valverde, Bentancur, De Arrascaeta – L. Suárez (C), Núñez. Náhradníci: Muslera, S. Sosa – M. Cáceres, Cavani, Torreira, Godín, Canobbio, M. Gómez, Vecino, Fa. Torres, Viña, Jos. Rodríguez, Ugarte, de la Cruz. Tréner: D. Alonso Rozhodca: D. Siebert.

