Južná Kórea - Ghana: ONLINE z MS vo futbale 2022

Južná Kórea dokázala v úvodnom vystúpení remizovať proti silnému Uruguaju a ak by porazili Ghanu, tak v poslednom stretnutí budú s Portugalskom bojovať o postup. To je každopádne ešte ďaleko.



Ghana v prvom zápase síce prehrala proti Portugalsku 2:3, ale nebola len do počtu. Na strane afrického tímu sa presadili André Ayew a Osman Bukari, bývalý hráč AS Trenčín. Navyše, vyrovnať mohol po chybe brankára Costu útočník Williams, ale pošmykol sa.