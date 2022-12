MS vo futbale 2022: Kórejský obrat posunul do osemfinále oba tímy

Uruguaj porazil Ghanu 2:0 a to znamená, že Južná Kórea skončila na druhom mieste a postupuje do osemfinále!

ONLINE: Južná Kórea - Portugalsko, LIVE z MS vo futbale 2022 | SPORTNET Uruguaj porazil Ghanu 2:0 a to znamená, že Južná Kórea skončila na druhom mieste a postupuje do osemfinále!

Južná Kórea dala gól! Po rohovom kope Portugalska potiahol kontru Son Heung-min, prihral do šestnástky a HWANG HEE-CHAN strieľa životný gól! Za aktuálneho stavu postupuje Kórea bez ohľadu na to, že vyhráva aj Uruguaj.

ONLINE: Južná Kórea - Portugalsko, LIVE z MS vo futbale 2022 | SPORTNET Južná Kórea dala gól! Po rohovom kope Portugalska potiahol kontru Son Heung-min, prihral do šestnástky a HWANG HEE-CHAN strieľa životný gól! Za aktuálneho stavu postupuje Kórea bez ohľadu na to, že vyhráva aj Uruguaj.

Son Heung-min dostal presný pas na hranicu šestnástky, zblízka poslal zakončenie z prvej a João Cancelo to zablokoval rebrami. Kórea chcela ruku, tá to určite nebola, no portugalský obranca je značne otrasený, čomu sa nemôžeme čudovať.

ONLINE: Južná Kórea - Portugalsko, LIVE z MS vo futbale 2022 | SPORTNET Son Heung-min dostal presný pas na hranicu šestnástky, zblízka poslal zakončenie z prvej a João Cancelo to zablokoval rebrami. Kórea chcela ruku, tá to určite nebola, no portugalský obranca je značne otrasený, čomu sa nemôžeme čudovať.

Rúben Neves poslal loptu do pokutového územia súpera, tam si ju prebral João Cancelo, no následne nedokázal prihrať ani zakončiť.

Rúben Neves poslal loptu do pokutového územia súpera, tam si ju prebral João Cancelo, no následne nedokázal prihrať ani zakončiť.

Južná Kórea mala aktívny úvod, ale do vedenia sa dostalo Portugalsko. Ázijčania nakoniec vyrovnali, no na postup potrebujú vyhrať.

Južná Kórea mala aktívny úvod, ale do vedenia sa dostalo Portugalsko. Ázijčania nakoniec vyrovnali, no na postup potrebujú vyhrať.

Portugalsko dalo gól! Diogo Dalot na pravom krídle nabral rýchlosť, dostal sa až do pokutového územia a prihrávku do druhej vlny zakončil spred päťky rezolútne do siete RICARDO HORTA.

ONLINE: Južná Kórea - Portugalsko, LIVE z MS vo futbale 2022 | SPORTNET Portugalsko dalo gól! Diogo Dalot na pravom krídle nabral rýchlosť, dostal sa až do pokutového územia a prihrávku do druhej vlny zakončil spred päťky rezolútne do siete RICARDO HORTA.