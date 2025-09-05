ONLINE: Čierna Hora - Česko dnes, kvalifikácia na MS 2026 LIVE (skupina L)

BRATISLAVA. Čierna Hora a Česko dnes hrajú ďalší zápas kvalifikácie MS vo futbale 2026 v skupine L.
Stretnutie hostí Podgorica City Stadium v Podgorici, úvodný výkop je naplánovaný na 20:45 h.
Futbal sledujete spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE PRENOS: Čierna Hora - Česko dnes LIVE (kvalifikácia MS vo futbale 2026, skupina L, piatok, výsledok, NAŽIVO)
Kvalifikácia MS (Európa) Skupina L 2024/2025
05.09.2025 o 20:45
Čierna Hora
0:0
(0:0, 0:0)
Plánovaný
Česko
Prenos
K pondělnímu zápisu se dostaví tito reprezentanti! ????????????#backtoschool #backtowork pic.twitter.com/7ZNYJE0349— Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) August 29, 2025
Nominace národního týmu
Brankáři:
Jindřich Staněk (Slavia Praha), Matěj Kovář (PSV Eindhoven), Vítězslav Jaroš (Ajax Amsterodam)
Obránci:
David Douděra,Tomáš Holeš (oba Slavia), Martin Cedidla (Jablonec), Václav Jemelka (Plzeň), Ladislav Krejčí (Wolverhampton), David Jurásek (Besiktas), Martin Vitík (Boloňa), Jaroslav Zelený (Sparta), Robin Hranáč (TSG Hoffenheim)
Záložníci:
Václav Černý (Wolfsburg), Lukáš Červ (Plzeň), Alex Král (Union Berlín), Lukáš Provod, Michal Sadílek, Vasil Kušej (všichni Slavia), Tomáš Souček (West Ham), Michal Beran (Jablonec), Pavel Šulc (Olympique Lyon)
Útočníci:
Matěj Vydra (Plzeň), Tomáš Chorý (Slavia), Jan Kuchta (Sparta), Patrik Schick (Leverkusen)
Vzájemná utkání
Češi jsou proti svému dnešnímu soupeři favoritem a to dokládá nejen výsledek posledního zápasu, ale i to, že ze všech šesti vzájemných duelů pokaždé Češi zvítězili a rádi by i dnes uspěli, aby šňůru šesti výher nad Černohorci natáhli a ta tedy pokračovala dále. Černohorci naopak chtějí, aby tuhle černou sérii protrhli a poprvé sebrali národnímu týmu body.
Česko
Češi mají skupinu L velmi dobře rozjetou. Dosud sehráli čtyři utkání a na svém kontě mají devět bodů a okupují nejvyšší patra kvalifikační tabulky. V březnu ve vůbec prvním utkání kvalifikace se střetli s Faerskými ostrovy. S těmi od třiaosmdesáté minuty vedli 1:0. Ovšem právě v tomto čase soupeř vyrovnal a byl na koni. Vše ale nakonec vyřešil Patrik Schick, který o dvě minuty později strhl vedení na svou stranu a nakonec se zrodila vydřená výhra 2:1. Poté následovalo střetnutí v Gibraltaru, kde už český tým neponechal nic náhodě a vyhrál bezpečně 4:0. Následně pak vyhrál, jak už bylo zmíněno, nad Černou Horou 2:0, a sice v domácím prostředí. Před pauzou se pak ještě národní tým vydal do Chorvatska, kde už poprvé nebral ani bod. Chorvaté před svými diváky zvítězili 5:1 a Čechům dýchají na záda, když jsou druzí se šesti body, ale mají o dva zápasy méně.
Černá Hora
Fotbalisté Černé Hory se po třech odehraných duelech nachází na třetím místě se ziskem šesti bodů. V březnu sehráli utkání s Gibraltarem a vyhráli 3:1. Hned na to se pak střetli s Faerskými Ostrovy a znovu získali tři body po těsné výhře 1:0. V červnu na konci sezóny už ale padli, když nestačili na český tým, jenž byl doma úspěšný a vyhrál 2:0. Ještě před prázdninami si Černohorci střihli ještě jeden zápas, a sice přátelský. S Arménií se rozešli smírně po výsledku 2:2. Dnes ve svém teritoriu prahnou po skalpu soupeře, rádi by získali další body, aby si udrželi odstup od prvních dvou míst. První zaručuje postup na MS, druhé místo pak baráž.
Hezký páteční večer přeji všem příznivcům hokeje. V rámci nové fotbalové sezóny je nyní první reprezentační okno, ve kterém pokračuje kvalifikace o postup na mistrovství světa. My se prostřednictvím tohoto textového online přenosu zaměříme na duel mezi Černou Horou a Českem v kvalifikační skupině L.
Vítáme vás u on-line přenosu. Utkání začíná v 20:45.