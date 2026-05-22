Koniec úspešnej kariéry. Bývalý kapitán Chelsea sa definitívne lúči s futbalom

Cesar Azpilicueta (Autor: SITA/AP)
TASR|22. máj 2026 o 12:24
Končí v 36 rokoch.

Španielsky futbalista Cesar Azpilicueta ukončí vo veku 36 rokov aktívnu hráčsku kariéru. Bývalý kapitán londýnskej Chelsea sa rozlúči v drese FC Sevilla v sobotu počas záverečného 38. kola španielskej La Ligy.

Tridsaťšesťročný obranca počas kariéry získal dva tituly v Premier League v drese Chelsea. Za španielsku reprezentáciu odohral 44 stretnutí.

„Po toľkých rokoch, počas ktorých som žil svoj sen, cítim, že je čas začať novú kapitolu v mojom živote. Som vďačný za každý moment. Za víťazstvá, ťažké prehry, výzvy a predovšetkým ľudí, ktorých som stretol počas tejto cesty,“ uviedol Azpilicueta podľa agentúry AFP.

Kariéru začal v drese Osasuny, následne prestúpil do Olympique Marseille, odkiaľ sa presunul na Stamford Bridge.

Po desiatich rokoch v drese „The Blues“ prestúpil do Atletica Madrid a počas uplynulého leta sa stala jeho poslednou klubovou adresou Sevilla.

