Koniec úspešnej kariéry. Bývalý kapitán Chelsea sa definitívne lúči s futbalom

Španielsky futbalista Cesar Azpilicueta ukončí vo veku 36 rokov aktívnu hráčsku kariéru. Bývalý kapitán londýnskej Chelsea sa rozlúči v drese FC Sevilla v sobotu počas záverečného 38. kola španielskej La Ligy.
Tridsaťšesťročný obranca počas kariéry získal dva tituly v Premier League v drese Chelsea. Za španielsku reprezentáciu odohral 44 stretnutí.
„Po toľkých rokoch, počas ktorých som žil svoj sen, cítim, že je čas začať novú kapitolu v mojom živote. Som vďačný za každý moment. Za víťazstvá, ťažké prehry, výzvy a predovšetkým ľudí, ktorých som stretol počas tejto cesty,“ uviedol Azpilicueta podľa agentúry AFP.
Kariéru začal v drese Osasuny, následne prestúpil do Olympique Marseille, odkiaľ sa presunul na Stamford Bridge.
Po desiatich rokoch v drese „The Blues“ prestúpil do Atletica Madrid a počas uplynulého leta sa stala jeho poslednou klubovou adresou Sevilla.