Tuchel zvolil nekompromisnú nomináciu. Anglicko ide na MS bez niekoľkých hviezd

Kanonier Bayernu Mníchov Harry Kane povedie anglických futbalistov na blížiacich sa MS v USA, Kanade a Mexiku.
Do konečnej nominácie, ktorú dnes oznámil tréner Thomas Tuchel, sa dostal aj útočník Ivan Toney, ktorý pôsobí v Saudskej Arábii.
V dvadsaťšesťčlennom kádri nezostalo miesto napríklad na obrancu Realu Madrid Trenta Alexandra-Arnolda, záložníka Chelsea Colea Palmera alebo útočníka Manchestru City Phila Fodena.
Popri Kaneovi, ktorý bol anglickým kapitánom aj v rokoch 2018 a 2022, sa na svoj tretí svetový šampionát môžu chystať tiež brankár Jordan Pickford, obranca John Stones a útočník Marcus Rashford.
Záložník Jordan Henderson štvrtou účasťou na MS vyrovná národný rekord legendárneho Bobbyho Charltona. Nechýbajú ďalšie tradičné opory ako Declan Rice, Jude Bellingham či Bukayo Saka.
Nominácia Anglicka na MS vo futbale 2026
Brankári: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (FC Everton), James Trafford (Manchester City)
Obrancovia: Dan Burn, Tino Livramento (obaja Newcastle United), Marc Guehi, Nico O'Reilly, John Stones (všetci traja Manchester City), Reece James (FC Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham)
Stredopoliari: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Eberechi Eze, Declan Rice (obaja FC Arsenal), Jordan Henderson (FC Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa)
Útočníci: Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Mníchov), Noni Madueke, Bukayo Saka (obaja FC Arsenal), Marcus Rashford (FC Barcelona), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa)
Tridsaťročný Toney sa do reprezentácie vrátil predvlani po osemmesačnom treste za stávkovanie, za ktoré mu hrozil aj doživotný dištanc.
Za národný tím naposledy nastúpil vlani v júni, v príprave proti Senegalu odohral tri minúty. Celkovo má na konte sedem zápasov a jeden gól.
Angličania zverejnili nomináciu prostredníctvom krátkeho filmu, ktorý bol natočený v New Yorku, kde odohrajú posledný zápas v skupine. Mená jednotlivých hráčov sa za tónov slávnej piesne Beatles Come Together objavovali naprieč celým americkým veľkomestom.
Angličania sa v príprave na šampionát stretnú už v zámorí s Novým Zélandom a Kostarikou. V L-skupine narazia postupne na Chorvátsko, Ghanu a Panamu.