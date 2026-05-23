    Komplikácie pred MS vo futbale. V tíme účastníka šampionátu sa potvrdila ebola

    Futbalisti DR Kongo
    Futbalisti DR Kongo (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. máj 2026 o 10:21
    ShareTweet1

    Hráči musia byť tri týždňe v izolácii.

    Reprezentačný tím futbalistov Konžskej demokratickej republiky sa musí izolovať na 21 dní, aby mu umožnili vstup do USA. U účastníka blížiacich sa majstrovstiev sveta sa potvrdil výskyt eboly.

    Zástupcovia americkej vlády informovali Medzinárodnú futbalovú federáciu (FIFA) o tomto rozhodnutí, ktoré má prihliadať na bezpečnosť účastníkov a fanúšikov šampionátu.

    Reprezentácia sa bude pripravovať v najbližšom období v „bubline“ v Belgicku.

    „Dali sme jasne najavo, že musia zotrvať v bubline 21 dní predtým, ako môžu pricestovať do Houstonu. Informovali sme tiež vládnych činiteľov, že inak budú riskovať to, že ich nevpustíme do USA,“ citovala agentúra AFP šéfa pracovnej skupiny Bieleho domu pre MS Andrewa Giulianiho.

    USA sa rozhodli urobiť výnimku z dočasného zákazu vstupu pre ľudí, ktorí v predošlých 21 dňoch navštívili Konžskú demokratickú republiku, Ugandu alebo Južný Sudán. Súpermi africkej krajiny budú v K-skupine Portugalsko, Uzbekistan a Kolumbia.

    MS vo futbale 2026

    MS vo futbale 2026

    Manuel Neuer
    Manuel Neuer
    Je dobré, že si oddýchne. Nagelsmann nemá obavy z Neuerovho zranenia
    dnes 10:55
    Nachádzate sa tu:
    Domov»MS vo futbale 2026»Komplikácie pred MS vo futbale. V tíme účastníka šampionátu sa potvrdila ebola