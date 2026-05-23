Mexiko ladí formu na domáci šampionát, v prípravnom zápase zdolalo Ghanu

Prípravný zápas pred MS 2026
Mexiko - Ghana 2:0 (1:0)
Góly: 2. Gutierrez, 54. G. Martinez
Mexickí futbaloví reprezentanti zvíťazili v nočnom prípravnom zápase pred blížiacimi sa MS v USA, Kanade a Mexiku nad Ghanou 2:0.
Hneď v úvode stretnutia otvoril skóre Brian Gutierrez a po zmene strán spečatil triumf striedajúci Guillermo Martinez.
Spoluhostitelia nadchádzajúceho šampionátu sa v príprave ešte stretnú s Austráliou (31. mája) a Srbskom (5. júna).
V základnej A-skupine ich na MS postupne čakajú súboje proti Juhoafrickej republike, Kórejskej republike a Česku.