    Mexiko ladí formu na domáci šampionát, v prípravnom zápase zdolalo Ghanu

    Futbalisti Mexika (Autor: TASR/AP)
    TASR|23. máj 2026 o 08:53
    Prvý gól padol už v druhej minúte.

    Prípravný zápas pred MS 2026

    Mexiko - Ghana 2:0 (1:0)

    Góly: 2. Gutierrez, 54. G. Martinez

    Mexickí futbaloví reprezentanti zvíťazili v nočnom prípravnom zápase pred blížiacimi sa MS v USA, Kanade a Mexiku nad Ghanou 2:0.

    Hneď v úvode stretnutia otvoril skóre Brian Gutierrez a po zmene strán spečatil triumf striedajúci Guillermo Martinez.

    Spoluhostitelia nadchádzajúceho šampionátu sa v príprave ešte stretnú s Austráliou (31. mája) a Srbskom (5. júna).

    V základnej A-skupine ich na MS postupne čakajú súboje proti Juhoafrickej republike, Kórejskej republike a Česku.

    MS vo futbale 2026

