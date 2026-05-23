    Je dobré, že si oddýchne. Nagelsmann nemá obavy z Neuerovho zranenia

    Manuel Neuer
    TASR|23. máj 2026 o 10:55
    Brankár Bayernu vynechá finále Nemeckého pohára.

    Tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Julian Nagelsmann sa neobáva o zdravotný stav Manuela Neuera, ktorý bude brankárskou jednotkou na blížiacich sa MS v USA, Kanade a Mexiku.

    Štyridsaťročný gólman Bayernu Mníchov vynechá sobotňajšie finále Nemeckého pohára proti Stuttgartu pre zranenie lýtka.

    Nagelsmann uviedol, že Bavori situáciu prebrali s Nemeckým futbalovým zväzom (DFB).

    „Spoločne sme diskutovali o možnostiach a rizikách spojených s týmto zápasom. Pre menšie natiahnutie svalov a zraneniu je lepšie, ak (Neuer) hrať nebude. Z pohľadu národného tímu je dobré, že si pár dní oddýchne a potom môže začať s nami plne pripravený,“ citovala 38-ročného kouča agentúra DPA.

    Neuer pred týždňom nedohral záverečný zápas Bundesligy proti Kolínu (5:1). V tejto sezóne už pre menšie zranenia niekoľko stretnutí vynechal, ale jeho piata účasť na svetovom šampionáte by nemala byť ohrozená.

    Nemci si v E-skupine postupne zmerajú sily s debutujúcim Curacaom, Pobrežím Slonoviny a Ekvádorom.

