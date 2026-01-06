Česko sa teší z ďalšej novinky. Po 10 rokoch usporiada MS v hokeji do 20 rokov

Dejiskom šampionátu by malo byť Brno.

Hokejové majstrovstvá sveta juniorov sa v roku 2030 uskutočnia v Česku. Centrom vrcholného turnaja 20-ročných hráčov by malo byť Brno.

Podpredseda Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) a viceprezident Českého zväzu ľadového hokeja Petr Bříza to v dejisku tohtoročného šampionátu povedali v rozhovore pre Šport.cz a Hokej.cz.

"Zmluva medzi IIHF, Hockey Canada a usporiadateľskými krajinami definuje listinu predjednaných usporiadateľov. My sme pre rok 2030 na tomto zozname fixovaní, takže už je to dané, "uviedol Bříza s tým, že k zmene by došlo len v prípade, že by sa česká strana usporiadateľstva turnaja vzdala.

"Alebo by sme napríklad boli požiadaní, aby sa v rámci širších vzťahov usporiadateľ zmenil. Všetci sa tešia, že dvadsiatka bude v Česku, "povedal Bříza.

MS juniorov sa v Česku konalo naposledy v roku 2020, keď turnaj hostila Ostrava a Třinec. Tentoraz by centrom podujatia mala byť nová multifunkčná aréna v Brne, ktorá sa v súčasnosti dokončuje.

Definitívne rozhodnutie o lokalite však ešte nepadlo, české usporiadateľstvo musí navyše formálne potvrdiť kongres medzinárodnej federácie.

"To už veľmi špekulujeme. Brno sa ponúka, máme aj novú halu v Jihlave. Infraštruktúra v Česku rastie a vznikajú nové arény. Máme viac možností," povedal Bříza.

Budúci rok sa MS dvadsiatok uskutoční v Kanade (Edmonton a Red Deer), v roku 2028 vo Fínsku (Tampere a Turku), o rok neskôr opäť v Kanade (Quebec a Trois-Riviéres).

