Kapustová nepotvrdila povesť výbornej strelkyne, Bátovská Fialková bodovala ako prvá

Bodovala hneď po návrate

Keď pred rokom a pol končila sezónu v Osle, bola suverénne najlepšou slovenskou biatlonistkou.

V Osle obsadila v pretekoch s hromadným štartom 12. priečku. V sezóne 2022/2023 bola päťkrát v najlepšej desiatke. O pár týždňov oznámila, že si od biatlonu dáva prestávku. Dôvody boli radostné.

Paulína Bátovská Fialková bola tehotná a čakala narodenie dcéry.

Bez biatlonu nevydržala a v tejto sezóne sa do Svetového pohára vrátila. Chcela nadviazať na výsledky, ktoré dosahovala vo svojej poslednej súťažnej sezóne.

„Chcela by som sa dostať do širšej svetovej špičky. Približne na rovnakú úroveň, na akej som bola, keď som z biatlonu odchádzala. Odtiaľ to už nie je ďaleko za vyššími cieľmi,“ hovorila pred sezónou.

Po prvých individuálnych pretekoch je jasné, že Bátovská Fialková je naďalej najlepšou Slovenkou. V skrátených individuálnych pretekoch vybojovala solídne 28. miesto s trojminútovou stratou. Spomedzi slovenských biatlonistov ako prvá získala bodovanú priečku.

Do celkového hodnotenia sezóny si pripísala prvých 13 bodov.

Dokázala to napriek trom streleckým chybám. Bátovská Fialková mala 16. najlepší bežecký čas, čo je výborný výsledok aj vzhľadom na to, že pred rokom bola krátko pred pôrodom.