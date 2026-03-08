Slafkovský oslavoval ako Šatan a dorovnal legendu. Nie sme prekvapení, hovoril tréner

Po pár ťažších zápasoch je Juraj Slafkovský opäť v "olympijskej forme". Zdá sa, že preradenie do prvého útoku k Suzukimu a Caufieldovi mu pomohlo.
V nočnom stretnutí na ľade Los Angeles bol prvou hviezdou.
Zaujímavosťou je, že v predošlých šiestich kariérnych dueloch proti Kings nebodoval. Teraz k výhre Habs 4:3 pomohol dvoma gólmi a asistenciou.
Svoju sezónnu bilanciu vylepšil už na 52 bodov v 62 zápasoch a vytvoril si tak nové kariérne maximum.
Po rokoch s 50, respektíve 51 bodmi sa stal prvým hráčom Montrealu Canadiens, ktorý zaznamenal tri 50-bodové sezóny predtým, ako dovŕšil 22 rokov.
"Je to môj štvrtý rok v NHL, takže asi sa očakáva, že každým rokom to bude lepšie. Aj ja chcem, aby to tak bolo. Chcem naďalej zlepšovať moju hru a uvidíme, kam ma to povedie," povedal slovenský útočník.
Nočný duel bol ukážkou toho, ako sa zo Slafkovského stal hráč, ktorý vie byť lídrom a dokáže aj rozhodnúť duel.
"Chcem byť tým hráčom, ktorý prevezme kontrolu nad zápasom. V našom tíme máme dosť chalanov, ktorí to dokážu spraviť, a ja chcem byť jedným z nich," hovoril po stretnutí Slafkovský.
"Dnes som to bol ja, nabudúce to môže byť niekto iný a to je dobré."
Krídelník Montrealu v noci vylepšil svoj kariérny počet bodov už na 163. Vyrovnal tak legendárne Henriho Richarda v počte bodov pred dovŕšením 22 rokov.
"Je to proces, ale nemyslím si, že sme prekvapení," hovoril tréner Canadiens Martin St. Louis. "Počas uplynulých rokov sme sa snažili, aby sa postupne zlepšoval. Je stále veľmi mladý a kto vie, kde je strop toho, čo môže dosiahnuť. Jeho výkony nás však veľmi povzbudzujú."
Prvý gól bol ukážkou Slafkovského silných stránok. Z pozície, kde bol chrbtom k bráne a pri mantineli, si vytvoril priestor a dostal sa až do streleckej pozície. Spomedzi kruhov sa nemýlil a dal svojmu tímu vedenie.
Jeho gólová oslava v páde pripomínala radosť Miroslava Šatana zo semifinále MS 2012 proti Česku.
VIDEO: Prvý gól Juraja Slafkovského
"V tejto sezóne je oveľa silnejší, keď má na hokejke obe ruky," chválil Slafkovského novinár Stu Cowan. "Perfektne to predviedol pri góle. Je zábavné sledovať, ako sa premieňa na silového útočníka."
Práve týmto gólom dosiahol jubilejný 50. bod v ročníku. Len traja hráči Montrealu s európskym pôvodom zaznamenali viac 50-bodových sezón ako on. Saku Koivu ich má osem, Mats Naslund sedem a Tomáš Plekanec šesť.
Druhý gól Slafkovského prišiel počas presilovej hry. Po prihrávke Hutsona slovenský útočník udrel strelou z prvej.
VIDEO: Druhý gól Slafkovského
Už o 49 sekúnd na to pomohol Montrealu získať opäť vedenie, keď expresnou prihrávkou našiel kapitána Suzukiho a ten strelil víťazný zásah.
"Snažil som sa nájsť si priestor a Slaf to spravil skvele, dostal puk ku mne a ja som to poslal na bránu. Bol to pre mňa veľký gól," hovoril Suzuki.
VIDEO: Asistencia Slafkovského na víťazný gól Suzukiho
Pre Slafkovského to bol 52. bod a na konte tak má 23 gólov a 29 asistencií. Ak bude bodovať tempom, ako počas celej sezóny, získa 66 bodov.
Ak mu to pôjde lepšie, pomýšľať môže aj na 70. Potrebuje na to 18 bodov v posledných 20 zápasoch.
Montreal má za sebou veľmi tesné duely. Počas aktuálneho tripu na západe USA si pripísali dve tesné prehry a teraz konečne aj tesnú výhru.
"Hokejoví bohovia nás chcú testovať, ale dnes sme ukázali lepšiu snahu," komentoval víťazstvo kapitán Nick Suzuki.
VIDEO: Zostrih zápasu Los Angeles Kings - Montreal Canadiens
"Držali sme ich ďalej od brány a zblokovali sme nejaké strely. Narazili sme na mentálny a blok a verím, že táto výhra nám pomôže odbúrať ho smerom do budúcna."
Najbližší zápas už Montreal odohrá doma. V noci na stredu privíta Toronto.
