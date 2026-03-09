VIDEO: Černák zaplatil za tvrdosť. V bitke sa zranil a divoký zápas nedohral

Slovenský hokejista Dalibor Dvorský zo St. Louis získal dva plusové body v nočnom zápase NHL na ľade Anaheimu.
Dvadsaťročný útočník tak prispel k víťazstvu 4:0. Obranca Šimon Nemec nezabránil domácej prehre New Jersey s Detroitom 0:3.
Erik Černák z Tampy Bay absolvoval pästnú výmenu na ľade Buffala, v ktorej sa zranil a duel nedohral. Sabres zvíťazili 8:7.
Černák zhodil rukavice už po prvom vhadzovaní v 2. tretine. Jeho pästná výmena s Michaelom Kesselringom trvala iba zopár sekúnd po tom, čo domáci hráč dostal slovenského obrancu na ľad.
VIDEO: Bitka Erika Černáka
Podľa hockeyfights.com to bola druhá Černákova bitka v sezóne a 20. v kariére. Ešte pred ňou dostal dva menšie tresty a zblokoval tri strely. V zápase stihol odohrať 6:47 min.
Tampa Bay, ktorá bola ešte nedávno na čele Východnej konferencie, prehrala piaty zápas z predošlých šiestich.
Nepomohli jej ani štyri kanadské body ofenzívneho lídra tímu Nikitu Kučerova (2+2). Ten je s priemerom 1,78 bodu na zápas najlepší v lige a na lídra produktivity Connora McDavida má iba trojbodové manko.
Po štvorbodovom výkone na ľade Sabres sa stal tretím hráčom v prebiehajúcej sezóne, ktorý prekonal métu 100 kanadských bodov.
„Šable“ zvíťazili v siedmom zápase v rade nadviazali na víťazstvo nad týmto súperom 6:2 spred týždňa.
Nemec odohral cez dvadsať minúť
Nemec odohral proti Detroitu 20:45 min. a bol tretí najvyťaženejší obranca tímu. Prezentoval sa aj tromi strelami a menším trestom.
„Diabli“ prehrali prvýkrát po štyroch prehrách a na druhú voľnú kartu do play off strácajú už desať bodov.
Brankár Detroitu John Gibson sa zranil v závere druhej tretiny a duel dochytal Cam Talbot. Na všetkých troch góloch hostí sa podieľal obranca Moritz Seider (1+2).
Na konečných 0:3 upravil útočník Detroitu Dominik Shine, pre ktorého to bol prvý gól v NHL. Dosiahol ho vo veku 32 rokov a 342 dní.
Stal sa najstarším strelcom premiérového gólu v lige v histórii Detroitu od 8. decembra 1977, keď Václav Nedomanský skóroval vo veku 33 rokov a 269 dní.
Dvorský stále čaká na prvý bod po olympiáde
Dvorský sa nezapísal do kanadského bodovania ani v šiestom zápase po olympijskej prestávke.
Proti Anaheimu odohral 14:18 min., počas ktorých dvakrát vystrelil na bránku a dostal jeden menší trest. Na vhadzovaniach dosiahol 62-percentnú úspešnosť, keď vyhral 8 z 13.
Brankár hostí Joel Hofer vychytal už piate čisté konto v sezóne a siedme v kariére. Blues, ktorí mali pred ZOH výraznú stratu na play off, zvíťazili vo štvrtom zápase po sebe a na druhú voľnú kartu v Západnej konferencii strácajú osem bodov.
„Dnes to bol jeden z našich najkomplexnejších výkonov v sezóne. Myslím si, že sa od olympijskej prestávky vyvíjame správnym spôsobom.
Má to svoj dôvod. Počas nej sme trénovali vo vysokom tempe a teraz sa to prejavuje tým, že aj hráme vo vyššom tempe,“ poznamenal tréner St. Louis Jim Montgomery.
MacKinnon rozhodol v nájazdoch
V súboji popredných tímov Západnej konferencie zvíťazili hráči Colorada nad Minnesotou 3:2 po predĺžení a samostatných nájazdoch. Rozhodol o tom vo štvrtej sérii nájazdov kapitán Nathan MacKinnon. Avalanche vybojovali piate víťazstvo v rade.
VIDEO: Víťazný nájazd MacKinnona
Z predošlých piatich duelov prehrali iba jeden - práve s Wild, ktorým vrátili domácu prehru 2:5 spred desiatich dní. Prvé body od nedávnych prestupov do Colorada získali útočníci Nazem Kadri (0+1) a Nicolas Roy (1+0).
„Lavíny“ dosiahli piaty triumf v rade a upevnili si postavenie na čele Západnej konferencie i celej NHL, Minnesota zostala v Centrálnej divízii na treťom mieste.
Pre Avalanche to bol prvý domáci zápas po trojzápasovom tripe, na ktorom získali plný počet bodov.
„Na dnešný výkon nemám žiadne sťažnosti, najmä nie po tom cestovaní, ktoré máme za sebou. Stále sme boli koncentrovaní a napokon sme našli spôsob, ako získať dva body,“ poznamenal tréner Colorada Jared Bednar.
Zacha strelil v Pittsburghu hetrik
Ani náskok 3:0 či druhý hetrik v sezóne a aj v kariére v podaní Pavla Zachu nestačil hráčom Bostonu k víťazstvu na ľade Pittsburghu.
Domáci Penguins dokonali obrat v 17. sekunde predĺženia, keď o ich triumfe rozhodol útočník Tommy Novak.
Pittsburgh nastúpil opäť bez zraneného kapitána Sidneyho Crosbyho, ktorý však už začal s tréningom po tom, čo sa zranil na ZOH v Miláne.
V zostave domácich nefiguroval ani ďalší skúsený útočník Jevgenij Malkin, ktorý chýbal v druhom zápase v rámci päťzápasového trestu za zákrok hokejkou proti obrancovi Buffala Rasmusovi Dahlinovi.
„Tučniaci“ zvíťazil prvýkrát po troch prehrách. Na domácom ľade si s Bostonom poradili prvýkrát od apríla 2022.
Zároveň to bolo prvýkrát po vyše 25 rokoch (od 10. februára 2001), keď zvrátili trojgólové manko v zostave bez Crosbyho a Malkina. Pittsburgh aj Boston sú konkurenti v boji o postup do play off vo Východnej konferencii.
„Sú s nami v priamom súboji, takže víťazstvo v takomto zápase je dôležité,“ konštatoval Novak podľa nhl.com.
Aj podľa trénera Pittsburghu Dana Musea môže ísť o dôležité víťazstvo: „Keď v zápase prehrávate, tak máte možnosť posunúť svoj výkon ďalej a dosiahnuť výsledok, ktorý vás povzbudí. Dnes to bol presne taký zápas, v ktorom sa veci nevyvíjali podľa našich predstáv. Jednoducho sme však vložili všetko úsilie do tretej tretiny a napokon zvíťazili.“
Zacha má po 60 odohratých zápasoch 19 presných zásahov a reálnu šancu prekonať svoje 21-gólové maximum. Hetrik dokonal v 49. minúte, keď poslal svoj tím do vedenia 4:3.
„V tej chvíli to bol dobrý pocit, no po prehre už na to nemyslíte. Väčšiu časť zápasu sme viedli, no napokon sme nezvíťazili, takže nejaká radosť z gólov rýchlo zmizne,“ konštatoval Zacha.
Okrem neho skóroval v drese Bostonu aj jeho krajan David Pastrňák, pre ktorého to bol prvý gól po ôsmich zápasoch.
Zápas konkurentov z Pacifickej divízie medzi Vegas a Edmontonom priniesol víťazstvo hostí 4:2. Golden Knights prehrali piaty zápas z predošlých šiestich.
Fínsky obranca Miro Heiskanen rozhodol gólom v predĺžení o víťazstve Dallasu nad Chicagom 4:3. Stars bodovali v 12. zápase po sebe. Víťazný debut v ich drese absolvoval obranca Tyler Myers, ktorého klub nedávno získal výmenou z Vancouveru.
„Atmosféra v kabíne je veľmi pozitívna. Títo hráči už prešli dlhú cestu, majú veľa za sebou. Ja chcem len pomôcť mužstvu ako najlepšie viem. Bolo zábavné vidieť, ako sa dnes fanúšikovia bavili,“ konštatoval Myers podľa nhl.com.
Chicagu sa nedarí
Iné starosti má tréner Chicaga Jeff Blashill, ktorého zverenci vyhrali iba dva zápasy z uplynulých trinástich.
V Západnej konferencii je od 57-bodových Blackhawks slabší iba Vancouver (47) a na druhú voľnú kartu do play off strácajú 10 bodov.
„Na začiatku zápasu to vyzeralo, že nie sme tak koncentrovaní v obrane, ako by sme potrebovali. Postupne sme sa zlepšovali v intenzite a nasadení, aké je nevyhnutné v defenzíve.
Trápili nás aj problémy s centrami, keďže sa zranil Oliver Moore. Museli sme žonglovať so zostavou. Mali sme v zápase veľa dobrých vecí, ale aj také, z ktorých sa musíme poučiť. Veľkou súčasťou rastu tohto tímu je pochopenie, že v tejto lige je dôležité brániť,“ uviedol Blashill.
NHL - výsledky (9. marec):
Pittsburgh Penguins - Boston Bruins 5:4 pp (0:1, 1:2, 3:1 - 1:0)
Góly: 35. Činachov (Rakell, Karlsson), 47. Dewar (Shea), 47. Mantha (Novak, Solovjov), 52. Mantha (Wotherspoon, Karlsson), 61. Novak - 10. Zacha (Geekie, McAvoy), 29. Zacha (Arvidsson, Aspirot), 33. Pastrňák, 49. Zacha (Arvidsson, Aspirot)
Brankári: Šilovs - Korpisalo, strely na bránku: 39:28
Buffalo Sabres - Tampa Bay Lightning 8:7 (1:0, 3:4, 4:3)
Góly: 9. Doan (Thompson, Byram), 23. Zucker (Dahlin, Thompson), 26. Tuch (Thompson, Östlund), 32. Tuch (Byram), 47. Carrick (Benson, Kesselring), 52. Dahlin (Thompson), Byram), 55. Zucker (McLeod), 56. Doan (Zucker, Dahlin) - 28. Perry (Kučerov, Raddysh), 33. Kučerov (Raddysh), 35. Girgensons (Gourde, Moser), 38. Moser (Geekie), 41. Kučerov (Hagel, Moser), 46. Point, 50. Hagel (Cirelli, Raddysh)
Brankári: Luukkonen - Johansson, strely na bránku: 42:28
Dallas Stars - Chicago Blackhawks 4:3 (1:2, 0:0, 2:1 - 1:0)
Góly: 17. Bastian (Bichsel, Back), 41. Bourque (Bunting), 50. Hryckowian (Bourque, Lindell), 61. Heiskanen (Duchene) - 7. Bertuzzi (Levšunov, Nazar), 9. Rinzel (Teräväinen, Moore), 59. Bedard (Teräväinen, Nazar)
Brankári: DeSmith - Söderblom
New Jersey Devils - Detroit Red Wings 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Góly: 4. Seider (Kane, Copp), 27. Van Riemsdyk (Seider, Kane), 51. Shine (Van Riemsdyk, Seider)
Brankári: Markström - Gibson (41. Talbot), strely na bránku: 31:30
Anaheim Ducks - St. Louis Blues 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)
Góly: 25. Kyrou (Neighbours, Fowler), 31. Drouin (Broberg, Snuggerud), 33. Snuggerud (Thomas, Holloway), 56. Suter (Bučnevič, Holl)
Brankári: Husso - Hofer, strely na bránku: 22:35
Vegas Golden Knights - Edmonton Oilers 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Góly: 34. Hanifin (Marner), 57. Eichel (Marner) - 24. Frederic (Bouchard, Dach), 23. Podkolzin, 32. Draisaitl (McDavid), 59. Kapanen (McDavid, Ekholm)
Brankári: Hill - Ingram, strely na bránku: 26:19
Colorado Avalanche - Minnesota Wild 3:2 pp a sn (0:0, 1:0, 1:2 - 0:0, 1:0)
Góly: 33. MacKinnon (Kadri), 53. Roy (Kulak, Kiviranta), rozhodujúci sn MacKinnon - 45. Kaprizov (Hughes, Eriksson Ek), 48. Sturm (Faber)
Brankári: Wedgewood - Wallstedt, strely na bránku: 36:34
Tabuľky NHL
Západná konferencia:
Východná konferencia: