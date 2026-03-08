ONLINE: Hromadný štart mužov na 15 km dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Kontiolahti)

Quentin Fillon Maillet.
Quentin Fillon Maillet. (Autor: TASR)
Sportnet|8. mar 2026 o 13:55
Sledujte spolu s nami online prenos z hromadného štartu mužov na 15 km v rámci Svetového pohára v biatlone.

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokačuje vo fínskom stredisku Kontiolahti hromadným štartom mužov.

Slovensko nemá v pretekoch zastúpenie.

Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.

Biatlon  2025
08.03.2026 o 16:55
Hromadný štart mužov 15 km, Kontiolahti
Plánovaný
Prenos
Poradie disciplíny

1. Eric Perrot (FRA) 165 b
2. Tommaso Giacomel (ITA) 120 b
3. Campbell Wright (USA) 116 b
4. Johan-Olav Botn (NOR) 91 b
5. Fabien Claude (FRA) 77 b
6. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 65 b
7. Sverre Dahlen Aspenes (NOR) 65 b
8. Sebastian Samuelsson (SWE) 65 b
9. Lukas Hofer (ITA) 64 b
10. Emilien Jacquelin (FRA) 63 b
Poradie SP

1. Eric Perrot (FRA) 924 b
2. Tommaso Giacomel (ITA) 797 b
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 697 b
4. Johan-Olav Botn (NOR) 652 b
5. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 532 b
6. Quentin Fillon Maillet (FRA) 519 b
7. Emilien Jacquelin (FRA) 502 b
8. Martin Ponsiluoma (SWE) 500 b
9. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 494 b
10. Sturla Holm Lægreid (NOR) 479 b
84. Jakub Borguľa (SVK) 12 b
98. Martin Maťko (SVK) 2 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z pretekov v hromadnom štarte mužov na 15km. Dejiskom pretekov je fínske Kontiolahti.

Na olympiáde sa zo zlatej medaily v tejto disciplíne tešil Johannes Dale. Striebro putovalo taktiež do Nórska a to zásluhou Sturlu Holma Laegreida. Bronz získalo vďaka Quentinovi Fillonovi Mailletovi Francúzsko. Slovensko zastúpenie v týchto pretekoch nemalo a bohužiaľ tomu inak nebude ani dnes.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 16:55.

