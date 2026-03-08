ONLINE: Hromadný štart mužov na 15 km dnes, Svetový pohár v biatlone LIVE (Kontiolahti)

Svetový pohár v biatlone 2025/2026 dnes pokačuje vo fínskom stredisku Kontiolahti hromadným štartom mužov.
Slovensko nemá v pretekoch zastúpenie.
Biatlon sledujte spolu s nami naživo ako online prenos.
ONLINE: Hromadný štart mužov dnes (Svetový pohár v biatlone, Kontiolahti, naživo, LIVE, nedeľa, výsledky)
Biatlon 2025
08.03.2026 o 16:55
Hromadný štart mužov 15 km, Kontiolahti
Poradie disciplíny
1. Eric Perrot (FRA) 165 b
2. Tommaso Giacomel (ITA) 120 b
3. Campbell Wright (USA) 116 b
4. Johan-Olav Botn (NOR) 91 b
5. Fabien Claude (FRA) 77 b
6. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 65 b
7. Sverre Dahlen Aspenes (NOR) 65 b
8. Sebastian Samuelsson (SWE) 65 b
9. Lukas Hofer (ITA) 64 b
10. Emilien Jacquelin (FRA) 63 b
Poradie SP
1. Eric Perrot (FRA) 924 b
2. Tommaso Giacomel (ITA) 797 b
3. Sebastian Samuelsson (SWE) 697 b
4. Johan-Olav Botn (NOR) 652 b
5. Johannes Dale-Skjevdal (NOR) 532 b
6. Quentin Fillon Maillet (FRA) 519 b
7. Emilien Jacquelin (FRA) 502 b
8. Martin Ponsiluoma (SWE) 500 b
9. Vetle Sjåstad Christiansen (NOR) 494 b
10. Sturla Holm Lægreid (NOR) 479 b
...
84. Jakub Borguľa (SVK) 12 b
98. Martin Maťko (SVK) 2 b
Vítam všetkých priaznivcov Biatlonu pri sledovaní online textového prenosu z pretekov v hromadnom štarte mužov na 15km. Dejiskom pretekov je fínske Kontiolahti.
Na olympiáde sa zo zlatej medaily v tejto disciplíne tešil Johannes Dale. Striebro putovalo taktiež do Nórska a to zásluhou Sturlu Holma Laegreida. Bronz získalo vďaka Quentinovi Fillonovi Mailletovi Francúzsko. Slovensko zastúpenie v týchto pretekoch nemalo a bohužiaľ tomu inak nebude ani dnes.
Vítame Vás pri on-line prenose. Udalosť sa začne o 16:55.