ONLINE: Biatlon - Vytrvalostné preteky žien na 12,5 km (Kontiolahti, Svetový pohár 2024/25)

Individuální závod je vždy zajímavou a nevyzpytatelnou událostí. Běh tentokrát nehraje až tak velkou roli, důležitá je zejména střelba. Stále totiž platí, že za každou ránu vedle je navíc 1 trestná minuta.



Mezi favority opět hledejme zástupce velkých světových biatlonových velmocí, jako je Francie (Lou Jeanmonnotová, Julia Simonová – otázkou však je její zdravotní stav, viz. ženské štafety, Justine Braisazová-Bouchetová), Švédsko (Elvira a Hanna Öbergová), Norsko (Ingrid Landmark Tandrevoldová, Ida Lienová, Karoline Offigstad Knottenová) a Německo (Vanessa Voigtová, Franziska Preussová). K nim si připojme i Italky Lisu Vittozziovou, která obhajuje celkové vítězství z uplynulé sezony, a Dorotheu Wiererovou.



Věřme, že do čelních příček promluví také české biatlonistky. Jessica Jislová ukazuje na startu světového poháru v Karélii výtečnou formu. Bývalou mistryní světa je Markéta Davidová a překvapit by mohla také Tereza Voborníková. Všech pět českých biatlonistek (spolu s Kristýnou Otcovskou a Lucií Charvátovou) pojede v rychlém sledu za sebou, od 21. do 38. startovního čísla.