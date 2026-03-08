Fanúšikovia nemeckého klubu povedali dosť. Vytrhli káble systému VAR, rozhodca sa vynašiel

Fanúšik Münsteru sa pokúsil sabotovať VAR. (Autor: X/Almanyadan Football)
ČTK|8. mar 2026 o 16:49
Domáci ultras navyše rozvinuli transparent s nápisom: "Odpojte VAR".

Fanúšikovia Münsteru sa v dnešnom stretnutí druhej nemeckej futbalovej ligy s Herthou Berlín (1:2) pokúsili sabotovať VAR. Jeden z domácich priaznivcov vytrhal z monitoru pri trávniku káble. Informovala o tom agentúra SID.

K incidentu došlo chvíľu pred prestávkou. Rozhodca Felix Bickel nechal po jednom zo súbojov v šestnástke Münsteru pokračovať v hre, ale kolegyňa pri videu ho upozornila na možný penaltový zákrok.

Keď sa išiel arbiter k monitoru na situáciu pozrieť, maskovaný fanúšik Münsteru preskočil plot a vytrhol z monitora káble. Domáci ultras navyše rozvinuli transparent s nápisom: "Odpojte VAR".

Bickel bol viditeľne zaskočený, ale po chvíli nariadil pokutový kop. Do mikrofónu následne vysvetlil, že rozhodol na základe informácií od kolegyne Katrin Rafalskej z videocentrály v Kolíne nad Rýnom.

Z penalty potom poslal Herthu do vedenia kapitán Fabian Reese. Münster po prestávke síce vyrovnal zásluhou Jannisa Heuera, v nadstavení však víťazstvo hosťujúcemu celku zariadil Marten Winkler.

Tabuľka 2. Bundesligy

Nemecko

Dieter Hecking.
