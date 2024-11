Moje hranice sa posunuli. Dúfam, že si to nepokazím streľbou, vraví Bátovská Fialková

"Sama som nečakala, že môj návrat po ročnej pauze bude taký úspešný. Je to na dobrej ceste. Vďaka tejto prestávke som prekonala športové vyhorenie a opäť som získala chuť do biatlonu," vraví biatlonistka pred začiatkom sezóny.

Keď pred rokom a pol ohlásila, že potrebuje si dať od biatlonu pauzu, netušila ako rýchlo jej šport bude chýbať. Už krátko po narodení dcérky sa PAULÍNA BÁTOVSKÁ FIALKOVÁ začala sama pripravovať na návrat k biatlonu. Zatiaľ sa ukazuje, že pauza a založenie rodiny je prospeli viac ako by niekto čakal. Hneď v prvých pretekoch v auguste získala titul majsterky sveta v letnom biatlone.

Po roku a pol sa vraciate k biatlonovej kariére. S akými pocitmi?

Teším sa na návrat. Chýbalo mi to. Konečne je to tu. Vždy som bola typ, ktorý mal radšej pretekanie ako trénovanie. Myslím, že pripravená som celkom dobre. Dúfam, že to tak naozaj bude.

Aktuálne počas posledného sústredenia som mala naozaj dobrú streľbu. Darilo sa mi. Mohla by som hovoriť o nejakej streleckej forme, ale na pretekoch do toho vstupujú rôzne faktory. Bežecky som na tom naozaj dobre. Dúfam, že si to streľbou nepokazím.