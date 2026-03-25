Podarí sa Česku či Taliansku postúpiť? Program a výsledky baráže o MS vo futbale 2026

Slovenskí reprezentanti vyzvú v baráži o MS vo futbale 2026 reprezentáciu Kosova. Slováci budú hrať ako nasadený tím 26. marca na domácej pôde v Bratislave.
Zverenci trénera Francesca Calzonu budú v prípade postupu v C-vetve čeliť vo finále baráže lepšiemu z dvojice Turecko - Rumunsko, taktiež na domácom štadióne.
Okrem Slovákov však zabojujú o postup na záverečný šampionát aj iné krajiny.
V A-vetve na seba narazia reprezentácie Talianska, Severného Írska, Walesu a Bosny a Hercegoviny, z B-vetvy vzíde postupujúci na záverečný šampionát z tímov Ukrajiny, Švédska, Poľska a Albánska.
V D-vetve figurujú futbalisti Česka, ktorí v semifinále baráže hostia Írsko. Víťaz zápasu sa stretne s lepším z dvojice Dánsko - Severné Macedónsko.
Okrem európskej kvalifikácie vyvrcholí aj interkontinentálna baráž, kde sa v semifinále predstavia štyri tímy - Bolívia sa stretne so Surinamom a Jamajka vyzve Novú Kaledóniu.
Víťaz prvého duelu vyzve vo finále Demokratickú republiku Kongo, úspešnejší z duelu Jamajka - Nová Kaledónia sa stretne s Irakom.
Program baráže o MS vo futbale 2026
Štvrtok 26. marec
A-vetva:
20.45 h Taliansko - Severné Írsko
20.45 h Wales - Bosna a Hercegovina
B-vetva:
20.45 h Ukrajina - Švédsko
20.45 h Poľsko - Albánsko
C-vetva:
18.00 h Turecko - Rumunsko
20.45 h Slovensko - Kosovo
D-vetva:
20.45 h Dánsko - Severné Macedónsko
20.45 h Česko - Írsko
/Všetky finálové stretnutia baráže sa hrajú 31. marca/
Interkontinentálna baráž:
Štvrtok 26. marec - semifinále
23.00 h Bolívia - Surinam
Piatok 27. marec - semifinále
4.00 h Nová Kaledónia - Jamajka
Utorok 31. marec - finále
Demokratická republika Kongo - Nová Kaledónia/Jamajka
Irak - Bolívia/Surinam