Podarí sa Česku či Taliansku postúpiť? Program a výsledky baráže o MS vo futbale 2026

Program a výsledky baráže o MS vo futbale 2026.
Sportnet|25. mar 2026 o 06:00
Pozrite si kompletný program a výsledky v baráži o MS vo futbale 2026.

Slovenskí reprezentanti vyzvú v baráži o MS vo futbale 2026 reprezentáciu Kosova. Slováci budú hrať ako nasadený tím 26. marca na domácej pôde v Bratislave.

Zverenci trénera Francesca Calzonu budú v prípade postupu v C-vetve čeliť vo finále baráže lepšiemu z dvojice Turecko - Rumunsko, taktiež na domácom štadióne.

Okrem Slovákov však zabojujú o postup na záverečný šampionát aj iné krajiny.

V A-vetve na seba narazia reprezentácie Talianska, Severného Írska, Walesu a Bosny a Hercegoviny, z B-vetvy vzíde postupujúci na záverečný šampionát z tímov Ukrajiny, Švédska, Poľska a Albánska.

V D-vetve figurujú futbalisti Česka, ktorí v semifinále baráže hostia Írsko. Víťaz zápasu sa stretne s lepším z dvojice Dánsko - Severné Macedónsko.

Kde sledovať baráž o MS vo futbale v TV?
Nasledujúce 3 týždne nie je plánovaný žiaden priamy prenos.

Okrem európskej kvalifikácie vyvrcholí aj interkontinentálna baráž, kde sa v semifinále predstavia štyri tímy - Bolívia sa stretne so Surinamom a Jamajka vyzve Novú Kaledóniu.

Víťaz prvého duelu vyzve vo finále Demokratickú republiku Kongo, úspešnejší z duelu Jamajka - Nová Kaledónia sa stretne s Irakom.

Program baráže o MS vo futbale 2026

Štvrtok 26. marec

A-vetva:

20.45 h Taliansko - Severné Írsko

20.45 h Wales - Bosna a Hercegovina

B-vetva:

20.45 h Ukrajina - Švédsko

20.45 h Poľsko - Albánsko

C-vetva:

18.00 h Turecko - Rumunsko

20.45 h Slovensko - Kosovo

D-vetva:

20.45 h Dánsko - Severné Macedónsko

20.45 h Česko - Írsko

/Všetky finálové stretnutia baráže sa hrajú 31. marca/

Interkontinentálna baráž:

Štvrtok 26. marec - semifinále

23.00 h Bolívia - Surinam

Piatok 27. marec - semifinále

4.00 h Nová Kaledónia - Jamajka

Utorok 31. marec - finále

Demokratická republika Kongo - Nová Kaledónia/Jamajka

Irak - Bolívia/Surinam

Reprezentácie

