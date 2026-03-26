Futbalisti Česka uspeli v penaltovej dráme, Gyökeres zostrelil Ukrajinu hetrikom

Kapitán Česka Ladislav Krejčí sa teší z gólu proti Írsku.
Fotogaléria (18)
Kapitán Česka Ladislav Krejčí sa teší z gólu proti Írsku.
Sportnet, TASR|26. mar 2026 o 22:51
ShareTweet0

Z postupu do finále baráže sa teší aj Taliansko či Dánsko.

Futbalisti Talianska a Bosny a Hercegoviny sa stretnú 31. marca vo finále A-vetvy európskej baráže MS 2026.

Štvornásobní majstri sveta, ktorí sa snažia kvalifikovať na prvé MS od roku 2014, zvíťazili v semifinále nad Severným Írskom 2:0.

Bosna vyhrala v Cardiffe nad Walesom 4:2 v jedenástkovom rozstrele po tom, ako sa zápas skončil po riadnom hracom čase a predĺžení nerozhodne 1:1.

Vo finále B-vetvy privítajú Švédi Poľsko. „Tri korunky“ zdolali Ukrajinu 3:1 vďaka hetriku Viktora Gyökeresa a Poliaci vyhrali nad Albánskom 2:1.

V D-vetve zabojujú o miestenku na šampionát Česi a Dáni.

Fotogaléria zo zápasu Česko - Írsko (Baráž o MS vo futbale 2026 - semifinále)
18 fotografií
Gyökeres zahviezdil hetrikom

Taliani, ktorí zlyhali v predošlých dvoch barážach o postup na MS, zlomili v Bergame odpor Severného Írska v druhom polčase. Do vedenia ich poslal v 56. minúte Sandro Tonali, poistku pridal v závere Moise Kean.

„Azúroví“ museli čakať na svojho finálového súpera, keďže duel v Cardiffe medzi Walesom a Bosnou a Hercegovinou sa predlžoval po tom, ako sa v riadnom hracom čase zrodila remíza 1:1.

V semifinále B-vetvy v španielskej Valencii Ukrajina nestačila na Švédsko, víťazstvo severanov 3:1 zariadil hetrikom kanonier londýnskeho Arsenalu Gyökeres.

Švédsky futbalista Viktor Gyökeres sa raduje z gólu so spoluhráčmi počas semifinále európskej baráže MS 2026 Ukrajina - Švédsko.
Švédsky futbalista Viktor Gyökeres sa raduje z gólu so spoluhráčmi počas semifinále európskej baráže MS 2026 Ukrajina - Švédsko. (Autor: TASR/AP)

Ich súperom v boji o miestenku na MS budú Poliaci. Tí prehrávali vo Varšave s Albánskom 0:1, keď v závere prvého polčasu skóroval z brejku Arber Hoxha, ktorý potrestal chybu Jana Bednareka.

V druhom dejstve však domáci otočili skóre vďaka presným zásahom Roberta Lewandowského a Piotra Zielinského.

Česko otočilo z 0:2

Do finále D-vetvy suverénne postúpili Dáni, ktorí si poradili v Kodani so Severným Macedónskom 4:0. Všetky štyri góly dali domáci po prestávke, dvakrát rozvlnil sieť Gustav Isaksen.

Vo finále sa stretnú s Čechmi, ktorí otočili duel s Írskom a postúpili po víťazstve 4:3 v jedenástkovom rozstrele. Po riadnom hracom čase a predĺžení bol stav nerozhodný 2:2.

Domáci nezachytili úvod stretnutia. Najprv premenil penaltu Troy Parrott po faule Vladimíra Daridu na Nathana Michaela Collinsa a následne si dal Matej Kovář vlastný gól.

Česi však nezložili zbrane. Do útoku zavelil Ladislav Krejčí, ktorý prevzal kapitánsku pásku od pôvodného lídra tímu Tomáša Součeka.

Po faule na neho znížil v 27. minúte na 1:2 z pokutového kopu Patrik Schick a v 86. minúte Krejčí gólovou hlavičkou zachránil pre ČR predĺženie.

V ňom gól nepadol a tak musel rozhodnúť jedenástkový rozstrel, v ktorom uspeli Česi.

Európska baráž o MS vo futbale 2026 - semifinále

Taliansko - Severné Írsko 2:0 (0:0)

Góly:  56. Tonali, 80. Kean

Wales - Bosna a Hercegovina 1:2 pp (0:0, 1:1), 2:4 v jedenástkovom rozstrele

Góly:  51. D. James – 86. Džeko (Alajbegović)

Ukrajina - Švédsko 1:3 (0:1)

Góly: 90. Ponomarenko (Cygankov) – 6. Gyökeres (Nygren), 51. Gyökeres (Nordfeldt), 73. Gyökeres (pen.)

Poľsko - Albánsko 2:1 (0:1)

Góly: 63. Lewandowski (Szymański), 73. Zieliński (Szymański) – 42. A. Hoxha

Dánsko - Severné Macedónsko 4:0 (0:0)

Góly: 49. Damsgaard, 58. Isaksen (Damsgaard), 59. Isaksen (Froholdt), 75. Nørgaard (Eriksen)

Česko - Írsko 3:2 pp (1:2, 2:2), 4:3 v jedenástkovom rozstrele

Góly: 27. Schick (pen.), 86. Krejčí – 19. Parrott (pen.), 23. Kovář (vla.)

Reprezentácie

Nachádzate sa tu:
Domov»Futbal»Reprezentácie»Futbalisti Česka uspeli v penaltovej dráme, Gyökeres zostrelil Ukrajinu hetrikom