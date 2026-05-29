Taliansky talent využil pravidlo FIFA. Na MS môže reprezentovať inú krajinu

Cristian Volpato (Autor: TASR/AP)
TASR|29. máj 2026 o 14:47
Rozhodol sa zmeniť národosť.

Dvadsaťdvaročný futbalista Cristiano Volpato zabojuje o miesto v záverečnej nominácii reprezentačného tímu Austrálie na tohtoročné MS v USA, Kanade a Mexiku.

Stredopoliar talianskeho Sassuola sa rozhodol zmeniť národnosť, Taliansko totiž reprezentoval len v mládežníckych kategóriách.

Pri pravidlách Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) je takýto krok možný, ak dostane daná krajina od pôvodnej federácie oznámenie o uvoľnení a zároveň si za ňu hráč nezahral v súťažnom zápase.

Volpato pritom už pred štyrmi rokmi odmietol ponuku od Austrálie. Austrália si v D-skupine zahrá s Tureckom, USA a Paraguajom, pripomenula agentúra AP.

