Taliansky talent využil pravidlo FIFA. Na MS môže reprezentovať inú krajinu

Dvadsaťdvaročný futbalista Cristiano Volpato zabojuje o miesto v záverečnej nominácii reprezentačného tímu Austrálie na tohtoročné MS v USA, Kanade a Mexiku.
Stredopoliar talianskeho Sassuola sa rozhodol zmeniť národnosť, Taliansko totiž reprezentoval len v mládežníckych kategóriách.
Pri pravidlách Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA) je takýto krok možný, ak dostane daná krajina od pôvodnej federácie oznámenie o uvoľnení a zároveň si za ňu hráč nezahral v súťažnom zápase.
Volpato pritom už pred štyrmi rokmi odmietol ponuku od Austrálie. Austrália si v D-skupine zahrá s Tureckom, USA a Paraguajom, pripomenula agentúra AP.