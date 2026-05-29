    Neodchytá ani minútu. Náhradný brankár kvôli MS vo futbale odložil svadbu

    Michael Woud
    ČTK|29. máj 2026 o 08:47
    Partnerka sa odloženiu svadby nebránila.

    Novozélandský brankár Michael Woud musel kvôli nominácii na futbalové majstrovstvá sveta odložiť svadbu.

    Podľa gólmana Aucklandu to však nie je vôbec zlý dôvod, a ako uviedol pre novozélandské médiá, uznala to aj jeho partnerka.

    Woud sa zasnúbil pred rokom a svadbu si s priateľkou naplánovali na prelom júna a júla. Dvadsaťsedemročný brankár sa však ako trojka dostal do výberu trénera Darrena Bazeleyho pre majstrovstvá sveta, ktoré sa konajú v rovnakom termíne.

    A aj keď Woud na turnaji v Kanade, USA a Mexiku pravdepodobne neodchytá ani minútu, partnerka sa odloženiu svadby nebránila. "Podporila ma. Nakoniec to nie je taký zlý dôvod, veď je to len raz za štyri roky. Vezmeme sa o rok," povedal Woud.

    Na šampionáte bude trojkou za Maxom Crocombom z Millwallu a Alexom Paulsenom z Lechie Gdaňsk. "Moja úloha je jasná. Byť ostatným oporou a byť pripravený naskočiť, keby to bolo potrebné," dodal.

    Nový Zéland je podľa rebríčka FIFA najväčším outsiderom nachádzajúceho sa šampionátu. Do šampionátu vstúpi 15. júna v Inglewoode proti Iránu a v základnej skupine potom narazí ešte na Egypt a Belgicko.

    Program Nového Zélandu na MS vo futbale 2026

    16.06. 03:00
    | G | Matchday 6
    Irán
    vs.
    Nový Zéland
    Los Angeles | Los Angeles
    22.06. 03:00
    | G | Matchday 12
    Nový Zéland
    vs.
    Egypt
    Egypt
    Vancouver | Vancouver
    27.06. 05:00
    | G | Matchday 17
    Nový Zéland
    vs.
    Belgicko
    Belgicko
    Vancouver | Vancouver
