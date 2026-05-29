Neodchytá ani minútu. Náhradný brankár kvôli MS vo futbale odložil svadbu

Novozélandský brankár Michael Woud musel kvôli nominácii na futbalové majstrovstvá sveta odložiť svadbu.
Podľa gólmana Aucklandu to však nie je vôbec zlý dôvod, a ako uviedol pre novozélandské médiá, uznala to aj jeho partnerka.
Woud sa zasnúbil pred rokom a svadbu si s priateľkou naplánovali na prelom júna a júla. Dvadsaťsedemročný brankár sa však ako trojka dostal do výberu trénera Darrena Bazeleyho pre majstrovstvá sveta, ktoré sa konajú v rovnakom termíne.
A aj keď Woud na turnaji v Kanade, USA a Mexiku pravdepodobne neodchytá ani minútu, partnerka sa odloženiu svadby nebránila. "Podporila ma. Nakoniec to nie je taký zlý dôvod, veď je to len raz za štyri roky. Vezmeme sa o rok," povedal Woud.
Na šampionáte bude trojkou za Maxom Crocombom z Millwallu a Alexom Paulsenom z Lechie Gdaňsk. "Moja úloha je jasná. Byť ostatným oporou a byť pripravený naskočiť, keby to bolo potrebné," dodal.
Nový Zéland je podľa rebríčka FIFA najväčším outsiderom nachádzajúceho sa šampionátu. Do šampionátu vstúpi 15. júna v Inglewoode proti Iránu a v základnej skupine potom narazí ešte na Egypt a Belgicko.
Program Nového Zélandu na MS vo futbale 2026
