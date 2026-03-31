Eufória radosti v Česku. Futbalisti si vybojovali postup na svetový šampionát v penaltovej dráme

Futbalisti Česka oslavujú postup po výhre nad Dánskom na MS vo futbale 2026. (Autor: TASR/AP)
Sportnet, TASR|31. mar 2026 o 23:29
Po riadnej hracej dobe skončil zápas nerozhodne 1:1, po predĺžení bol stav 2:2.

Baráž o MS vo futbale 2026 - finále

Česko - Dánsko 2:2 pp (1:0, 1:1), 3:1 v rozstrele z 11 m

Góly: 3. Šulc, 100. Krejčí - 72. Andersen, 111. Högh

Futbalisti Česka postúpili na majstrovstvá sveta vo futbale 2026 v USA, Kanade a Mexiku.

Vo finále vetvy D vyhrali v Prahe nad Dánskom 3:1 v jedenástkovom rozstrele, v riadnom hracom čase a predĺžení sa zápas skončil nerozhodne 2:2.

Česi mali na Letnej bleskový štart. Vladimír Coufal zahrával v 3. minúte rohový kop, odrazenú loptu si na hranici šestnástky našiel Pavel Šulc a exportnou strelou otvoril skóre.

Brankár Matej Kovář potom podržal svoj tím po strele Gustava Isaksena z priameho kopu. V 35. minúte mohli viesť domáci o dva góly, Šulc našiel „českou“ uličkou Lukáša Provoda, ten poslal loptu tesne vedľa žrde.

Dáni v druhom dejstve stupňovali tlak a v 72. minúte sa dočkali zo štandardnej situácie, center Mikkela Damsgaarda predĺžil hlavičkou do siete Joachim Andersen - 1:1.

Nasledovalo tak predĺženie, v ktorom ako prví udreli Česi. Na päťke sa najlepšie zorientoval Ladislav Krejčí a upratal loptu do brány, gól potvrdil aj VAR.

Dánov udržal v hre Kasper Högh, ktorý v 111. minúte vyrovnal hlavičkou po centri Andersa Dreyera z rohového kopu.

Rozhodnúť tak musel jedenástkový rozstrel, v ktorom hostia absolútne zlyhali - Rasmus Höjlund trafil konštrukciu, Dreyerov pokus chytil Kovář a Mathias Jensen minul bránu.

Na domácej strane neuspel len Krejčí, o postupe rozhodol vo štvrtej sérii Michal Sadílek.

Česi sa prebojovali na MS prvýkrát od roku 2006, v základnej A-skupine ich čakajú duely s Mexikom, JAR a Kórejskou republikou.

